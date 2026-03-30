Tim Coronel is uiterst kritisch op de huidige staat van de Formule 1 na de seizoensstart van dit jaar. In een terugblik op de recente race in Japan windt hij er geen doekjes om. "Ik vind het jammer, het is geen rijderskampioenschap op het ogenblik. Ik ben eigenlijk best wel een beetje zwaar teleurgesteld", stelt Coronel.

De frustratie van Coronel volgt op de ingrijpende reglementswijzigingen die dit seizoen zijn ingevoerd. De Formule 1-auto's zijn kleiner en lichter geworden, waarbij het grondeffect grotendeels plaats heeft moeten maken voor een vlakke bodem. Daarnaast is de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving aangepast naar een gelijke verhouding. Deze veranderingen leidden eerder al tot forse kritiek vanuit het coureursveld en lijken ook de amusementswaarde op de baan te beïnvloeden. Na de overwinning van Mercedes-coureur Kimi Antonelli op het Suzuka International Racing Course is de maat voor Coronel vol.

Absoluut dieptepunt

Bij Sportnieuws gevraagd of de sport momenteel kapotgaat, is zijn antwoord stellig. "Ja, het is al kapot. Maar laten we zorgen dat het niet te ver kapot gaat", aldus de autosportprominent. De analist omschrijft de gang van zaken tijdens de race in Japan als een absoluut dieptepunt. "Het is genoeg nu. Het is geen racen meer. Ik heb nog nooit zo'n slechte Formule 1-race gezien en nog nooit zo'n slecht verhaal. Echt drama. Ik vond het gewoon een kutrace. Het is geen reet aan. Het stelt allemaal niks voor, joh. Boeien wat er allemaal gebeurt", oordeelt de normaal zo positieve Coronel hard. Volgens hem is het moment aangebroken dat de betrokken partijen binnen de koningsklasse van de autosport hard moeten ingrijpen om het tij te keren. "Eigenlijk is het gewoon nu om met z'n allen met de vuist op tafel te slaan. Nu is het genoeg", benadrukt hij.

Veiligheid

De teleurstelling over de huidige gang van zaken in de Formule 1 valt samen met de zware seizoensstart van Max Verstappen. Mede door deze technische malaise en een kleurloze race in Japan staat Verstappen na de eerste drie races van het seizoen op een teleurstellende negende plaats in de strijd om de wereldtitel. Toch zit daar volgens Coronel niet het pijnpunt: "Ik ben er gewoon klaar mee. Nu is het aan hen om te zorgen dat we weer met een glimlach kijken. Voorlopig gaat dat niet gebeuren. Ik ben gewoon boos dat ze weer niet luisteren. We waren er al bang voor. Alle coureurs hebben gewaarschuwd. Het laatste wat ze doen nu, is op veiligheid letten", zegt hij al verwijzend naar het Oliver Bearman-incident. "Ze luisteren gewoon niet. De FIA moet eigenlijk wegwezen. Het is samen, hé. Het klopt al heel lang niet, maar nu is het klaar."

