close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Tim Coronel

Tim Coronel klaar met 'kapotte' Formule 1: "Slechtste race die ik ooit heb gezien"

Tim Coronel — Foto: © IMAGO
2 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Tim Coronel is uiterst kritisch op de huidige staat van de Formule 1 na de seizoensstart van dit jaar. In een terugblik op de recente race in Japan windt hij er geen doekjes om. "Ik vind het jammer, het is geen rijderskampioenschap op het ogenblik. Ik ben eigenlijk best wel een beetje zwaar teleurgesteld", stelt Coronel. 

De frustratie van Coronel volgt op de ingrijpende reglementswijzigingen die dit seizoen zijn ingevoerd. De Formule 1-auto's zijn kleiner en lichter geworden, waarbij het grondeffect grotendeels plaats heeft moeten maken voor een vlakke bodem. Daarnaast is de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving aangepast naar een gelijke verhouding. Deze veranderingen leidden eerder al tot forse kritiek vanuit het coureursveld en lijken ook de amusementswaarde op de baan te beïnvloeden. Na de overwinning van Mercedes-coureur Kimi Antonelli op het Suzuka International Racing Course is de maat voor Coronel vol.

Absoluut dieptepunt

Bij Sportnieuws gevraagd of de sport momenteel kapotgaat, is zijn antwoord stellig. "Ja, het is al kapot. Maar laten we zorgen dat het niet te ver kapot gaat", aldus de autosportprominent. De analist omschrijft de gang van zaken tijdens de race in Japan als een absoluut dieptepunt. "Het is genoeg nu. Het is geen racen meer. Ik heb nog nooit zo'n slechte Formule 1-race gezien en nog nooit zo'n slecht verhaal. Echt drama. Ik vond het gewoon een kutrace. Het is geen reet aan. Het stelt allemaal niks voor, joh. Boeien wat er allemaal gebeurt", oordeelt de normaal zo positieve Coronel hard. Volgens hem is het moment aangebroken dat de betrokken partijen binnen de koningsklasse van de autosport hard moeten ingrijpen om het tij te keren. "Eigenlijk is het gewoon nu om met z'n allen met de vuist op tafel te slaan. Nu is het genoeg", benadrukt hij.

Veiligheid

De teleurstelling over de huidige gang van zaken in de Formule 1 valt samen met de zware seizoensstart van Max Verstappen. Mede door deze technische malaise en een kleurloze race in Japan staat Verstappen na de eerste drie races van het seizoen op een teleurstellende negende plaats in de strijd om de wereldtitel. Toch zit daar volgens Coronel niet het pijnpunt: "Ik ben er gewoon klaar mee. Nu is het aan hen om te zorgen dat we weer met een glimlach kijken. Voorlopig gaat dat niet gebeuren. Ik ben gewoon boos dat ze weer niet luisteren. We waren er al bang voor. Alle coureurs hebben gewaarschuwd. Het laatste wat ze doen nu, is op veiligheid letten", zegt hij al verwijzend naar het Oliver Bearman-incident. "Ze luisteren gewoon niet. De FIA moet eigenlijk wegwezen. Het is samen, hé. Het klopt al heel lang niet, maar nu is het klaar."

Gerelateerd

Japan Tim Coronel

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

  • 1 uur geleden
  • 7
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"

  • Gisteren 13:36
  • 10
Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"

Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"

  • Gisteren 20:41
  • 12
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

  • Gisteren 19:58
  • 7
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

  • Gisteren 16:29
  • 15
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  • Gisteren 15:51
  • 34

Net binnen

12:00
Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"
11:31
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment
10:29
'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'
09:58
Olav Mol ziet nauwere samenwerking McLaren en Mercedes: "Tussen de Ferrari's krijgen"
09:31
Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Gisteren 15:00 8
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Gisteren 14:02 19
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Gisteren 12:59
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Gisteren 12:26 15
Ontdek het op Google Play
x