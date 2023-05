Remy Ramjiawan

In afwezigheid van de Grand Prix van Emilia-Romagna blikten de journalisten van F1TV zondagmiddag alvast vooruit op de race in Monaco. Daar kwam ook de huidige vorm van Nyck de Vries ter spraken. Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer ziet nog steeds een kans voor de Nederlander om de neerwaartse spiraal om te buigen, want het talent is volgens hem nog steeds aanwezig.

De start van het debuutjaar van De Vries is voorlopig nog niet om over naar huis te schrijven. Van de vijf races die er zijn verreden, wist de AlphaTauri-coureur er drie te finishen en de andere twee wedstrijden viel hij uit. Daarnaast zijn ook de resultaten tijdens de kwalificaties nog niet in het voordeel van De Vries, in vergelijking met teamgenoot Yuki Tsunoda. De voormalig Formule E-kampioen kwam in Miami nog als achttiende over de streep en Helmut Marko heeft al een gele kaart uitgedeeld.

Langzaam en crashen is een slechte mix

Palmer gaat in gesprek met zijn collega's van F1 TV in op de situatie rondom de Nederlander. "Ik moet zeggen dat ik echt verrast ben door hoe slecht hij dit jaar is gestart en ik kan het helaas niet op een andere manier verwoorden. Hij is op dit moment langzaam en hij crasht en dat is een hele slechte mix." Wel had de voormalig Renault-coureur een hele andere verwachting. "Toch denk ik dat er wel talent zit. Ik dacht dat hij het team zou gaan leiden met Yuki. Maar het lijkt erop of Yuki dit jaar er een schepje bovenop heeft gedaan, nu (Pierre red.) Gasly weg is gegaan. Dat heeft Nyck enigszins verrast, maar hij heeft laten zien wat hij kon in Monza, dat was ongelooflijk", gaat Palmer verder. Daarnaast heeft de Brit nog altijd vertrouwen in een goede afloop: "Ik denk nog steeds dat hij dit kan ombuigen. Het heeft gewoon een schoon weekend nodig. Toch is Monaco niet de plek waar je het beste kan terugslaan."

Vertrek De Vries is gezichtsverlies voor Red Bull

Lawrence Barretto vult Palmer aan en legt ook een verantwoordelijkheid bij Red Bull neer. "Zijn huidige vorm heeft tot alle speculaties geleid. Red Bull heeft best hard gevochten om hem binnen te halen. Ze hebben Williams afgetroefd, maar ook Alpine. Dus het is ook in het eigen belang van Red Bull om hem genoeg tijd te geven en dat ze kunnen laten zien dat ze voor de juiste coureur hebben geknokt", aldus Barretto.