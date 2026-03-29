Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Max Verstappen, Red Bull, China, 2026
1 reactie

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft een dringend beroep gedaan op de Formule 1 om in te grijpen op het gebied van veiligheid. De coureur van Red Bull Racing hoopt dat de zware klapper van Oliver Bearman tijdens de Grand Prix van Japan de aanleiding vormt om "eindelijk" veranderingen door te voeren. Dat liet de regerend wereldkampioen optekenen tegenover de aanwezige media in Japan.

De roep om actie volgt op een chaotische race op het circuit van Suzuka . In de eenentwintigste ronde ging het gruwelijk mis voor Bearman, die in het seizoen 2026 uitkomt voor het team van Haas . De Brit naderde met hoge snelheid de beruchte Spoon Curve en werd daar verrast door de Alpine van Franco Colapinto. Het resulteerde in een enorme klapper, waarna de wedstrijdleiding in de tweeëntwintigste ronde de safety car de baan op stuurde.

Impact van 50G

De impact van de crash was enorm en werd gemeten op 50G. Bearman werd na het ongeval direct overgebracht naar het medisch centrum op het Japanse circuit, waar röntgenfoto's en scans werden gemaakt . Zijn team kwam kort na de race met een relatief positieve update door te melden dat er geen botbreuken zijn geconstateerd. Wel heeft de teamgenoot van Esteban Ocon een flinke bult op zijn knie.

Nieuwe motorreglementen

Verstappen is woedend over de gang van zaken en wijst naar de nieuwe motorreglementen van 2026 als de grote boosdoener Uit analyses blijkt dat de crash een direct gevolg was van de manier waarop de MGU-K op onvoorspelbare momenten vermogen levert. Volgens de Nederlander toont het incident in Japan aan dat de huidige situatie onhoudbaar is en dat de veiligheid van de coureurs in het geding komt

Concrete voorstellen bij de FIA

De Red Bull-coureur laat het echter niet alleen bij kritiek, maar heeft inmiddels ook concrete voorstellen ingediend bij autosportfederatie FIA om de veiligheid en de kwaliteit van het racen te verbeteren . Zijn belangrijkste suggestie richt zich op het elektrische vermogen van de krachtbronnen . Verstappen pleit ervoor om het maximale elektrische vermogen in race-trim te verlagen van de huidige 350 kW naar 250 kW. Op die manier hoopt hij de onvoorspelbaarheid van de auto's in te dammen en herhaling van het ongeval op Suzuka te voorkomen .

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

  • 1 uur geleden
  • 7
Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

  • Vandaag 10:11
  • 6
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

  • Vandaag 09:45
  • 48
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

  • 3 uur geleden
  • 3
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug

Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug

  • Vandaag 09:35
  • 3
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

  • Gisteren 18:41
  • 8

Net binnen

14:16
Hamilton begrijpt niks van Ferrari: "Leclerc had meer vermogen"
13:52
Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"
13:36
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"
13:15
Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"
12:59
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
