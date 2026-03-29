Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen is als achtste over de streep gekomen in Japan. Na afloop verschijnt de viervoudig wereldkampioen opvallend goed gemutst voor de camera van Viaplay, waar hij opnieuw zijn toekomst in de sport op losse schroeven zet.

De viervoudig wereldkampioen ving de race op Suzuka aan vanaf de elfde plaats, maar wist voor het eerst dit seizoen bij de start een positie te winnen. Het Waterloo van de Red Bull Racing-courer werd echter de Alpine van Pierre Gasly. Verstappen zat een groot deel van de race vast achter de Fransman, om vervolgens als achtste over de streep te komen. De Nederlander zette wel een aanval in, maar werd vervolgens op het eerstvolgende rechte stuk weer voorbij geblazen. Op onboard-beelden is te zien hoe Verstappen synisch naar Gasly zwaait, als hij langszij komt blazen.

Verstappen besluit er om te lachen

Bij Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar het moment: "Ja... Je gaat ineens 50 kilometer per uur langzamer. Ik was de rondjes aan het aftellen", klinkt het lachend. "Vijftien te gaan, tien te gaan, vijf te gaan... Ja, klaar! In China zat ik ook heel lang vast achter een Alpine, achter heel veel auto's. Je kunt niet fatsoenlijk inhalen. Je kunt wel inhalen, maar dan heb je het volgende rechte stuk geen batterij. Ik probeer er maar een beetje om te lachen. De hele tijd gefrustreerd zijn schiet ook net op."

Nadenken over toekomst

Als hij gevraagd wordt naar zijn uitspraken van zaterdag, waarin hij vertelde na te moeten denken over zijn toekomst, klinkt het: "Wat ik wil voor de toekomst. Daar gaat het om. In deze paddock, ja. Niet privé. De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken. Het leven gaat door. Er is meer dan Formule 1 in het leven. Je kunt meer dingen doen. Het moet wel leuk blijven om hier te blijven."

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

  1 uur geleden
  • 7
Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

  Vandaag 10:11
  • 6
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

  Gisteren 18:41
  • 8
Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

  Gisteren 15:47
  • 10
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

  Gisteren 15:03
  • 8
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

  Vandaag 09:45
  • 48

