Leclerc tevreden na podiumplek op Suzuka: "Heb wel wat gezweet, maar het was leuk"

Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde voor de Grand Prix van Japan, maar wist tijdens de hoofdrace het podium te bereiken. Een goede prestatie voor de Monegask, die een aantal interessante gevechten had met het team van Mercedes.

Mercedes is vooralsnog de benchmark in de Formule 1, maar als één team het hen moeilijk weet te maken, is het Ferrari. De Italiaanse renstal legt het in vrije lucht af tegen de Zilverpijlen, maar in directe gevechten is men zeker niet kansloos. Dit bleek ook op Suzuka, waar Antonelli in vrije lucht uiteindelijk eenvoudig naar de overwinning reed, maar Russell het podium niet wist te bereiken omdat hij vast zat in het gevecht - onder meer met Leclerc. "Ja ik heb wel wat gezweet hier", zo erkent de Ferrari-coureur na afloop van de race bij de podiuminterviews.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc ongelukkig met safety car in Japan

De safety car, na een crash voor Oliver Bearman, kwam voor Leclerc ietwat ongelukkig, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten en wist er uiteindelijk nog een podium uit te slepen. "Met de safety car waren we een beetje ongelukkig en daardoor kwam ik op achterstand te staan, met name richting Kimi en Lewis. Maar toen dacht ik: 'Oké, laten we pushen en proberen die banden zo lang mogelijk te sparen richting het einde'. Maar het [de banden, red.] was niet zo'n groot nadeel als ik dacht. De banden waren eigenlijk best goed."

Leclerc spreekt van "leuke race" op Suzuka in Japan

Hoewel de reglementen in de Formule 1 momenteel flink wat kritiek krijgen, moet Leclerc erkennen dat het vandaag best een leuke race was. "Het was een erg leuke race. Net niet genoeg om Oscar te pakken, maar het was een gave wedstrijd", aldus de Ferrari-coureur.

