Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op de achtste plaats afgesloten. De Nederlander ving de race aan vanaf P11, maar een echte inhaalrace behoorde niet tot de mogelijkheden. De vrije maand in april gaat Verstappen gebruiken om te beslissen of hij door wil in de Formule 1.
Verstappen won voor het eerst dit seizoen een positie bij de start, waardoor hij doorschoof naar de tiende plaats. Teammaat Isack Hadjar moest er vervolgens ook snel aan geloven. De Alpine van Pierre Gasly bleek echter een lastige opgave. De viervoudig wereldkampioen zat een groot deel van de race vast achter de Fransman, maar wist in de slotfase toch langszij te komen. Het duurde echter niet lang voordat Gasly - zoals we dat veel zien onder deze reglementen - weer langszij wist te komen. Uiteindelijk kwam Verstappen als achtste over de streep.
Verstappen gaat komende weken beslissen over Formule 1-toekomst
Op zaterdag na de kwalificatie sprak Verstappen de woorden dat hij moet nadenken over zijn toekomst in de Formule 1. Daarmee leek hij te hinten op een eventueel vervroegd pensioen. Na afloop van de race in Japan wordt hij door Viaplay gevraagd wat hij hiermee bedoelde: "Wat ik wil voor de toekomst. Daar gaat het om. In deze paddock, ja. Niet privé. De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken.
Als hem gezegd wordt dat zijn uitspraken niet hoopgevend klinken, zegt Verstappen: "Het leven gaat door. Er is meer dan Formule 1 in het leven. Je kunt meer dingen doen. Het moet wel leuk blijven om hier te blijven."
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
