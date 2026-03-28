F1 knipt opnieuw in beelden, 'Red Bull niet blij met actie Verstappen' | GPFans Recap
Na de vrije trainingen en de kwalificatie staat zondagochtend het hoofdprogramma van het raceweekend in Suzuka op het programma: de Grand Prix van Japan. Vandaag kwamen er dan ook een heleboel nieuwtjes naar buiten en het meest gelezen nieuws hebben we voor je op een rijtje gezet in deze GPFans Recap.
Vandaag pakte Kimi Antonelli zijn tweede poleposition op rij. Max Verstappen onthulde waarom hij donderdag een journalist wegstuurde. Daarnaast gaf de Nederlander aan dat hij momenteel zo ongelukkig is in de sport, dat hij openlijk twijfelt aan zijn toekomst in de koningsklasse. Ook keert Saoedi-Arabië mogelijk later in het seizoen toch terug op de Formule 1-kalender. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 28 maart.
Antonelli pakt pole voor GP Japan, Verstappen sneuvelt in Q2 achter teammaat Hadjar
Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka zette de Mercedes-coureur een 1:28.778 op het bord en bleef daarmee de concurrentie voor. George Russell eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Oscar Piastri. Max Verstappen heeft slechts de elfde tijd geklokt. Lezen hoe de kwalificatie in Japan verliep? Klik hier!
FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen
Dat Formula One Management er alles aan doet om kritiek op de nieuwe wagens en motoren te verbergen, blijkt ook na de kwalificatie in Japan. Normaal toont de sport altijd het onboardrondje van de polesitter, maar op het moment dat Kimi Antonelli uit Spoon rijdt richting de 130R, schakelt de regie plotseling weg. Het hele artikel over de beelden die weg zijn geknipt lezen? Klik hier!
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Max Verstappen heeft in Japan veelzeggende tekst uitgesproken. De Nederlander is al langer ongelukkig met de gang van zaken in de Formule 1 en na opnieuw een teleurstellende kwalificatie geeft hij aan na te moeten denken over zijn leven in de sport. De uitspraak van Verstappen over zijn F1-toekomst lezen? Klik hier!
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
Het team van Red Bull Racing is het volgens Autosport niet eens met de actie van Max Verstappen om donderdagochtend een journalist van The Guardian weg te sturen bij een persmoment in de hospitality-unit. Het Oostenrijkse team wil daarom zo snel mogelijk de plooien gladstrijken met de Engelsman. Het hele artikel lezen? Klik hier!
Mogelijk 23 races op F1-kalender 2026: 'Saoedi-Arabië poogt alsnog GP te organiseren'
De Formule 1-kalender van 2026 is op dit moment teruggedraaid van 24 naar 22 Grands Prix. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten kunnen Bahrein en Saoedi-Arabië geen doorgang vinden. Geluiden in de paddock geven achter aan dat er een poging wordt gedaan om toch een plekje voor Djedda te vinden. Alles lezen over de mogelijke terugkeer van de race in Djedda? Klik hier!
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
Max Verstappen zorgde afgelopen donderdag voor ophef in de Formule 1-paddock in Japan, door een journalist weg te sturen tijdens het persmoment van de viervoudig wereldkampioen. Bij Viaplay vertelt hij waarom hij deze beslissing nam. Alles lezen over de beslissing die Verstappen donderdag nam? Klik hier!
Formule 1-fans woedend na zien beelden Verstappen en Russell: "Dit is onacceptabel"
De nieuwe motorreglementen voor het Formule 1-seizoen 2026 hebben tijdens het raceweekend in Japan voor de nodige commotie gezorgd onder fans en coureurs . Op het iconische circuit van Suzuka is pijnlijk duidelijk geworden dat de bolides op de rechte stukken en in de snelle bochten drastisch aan snelheid inboeten. De reacties van de fans lezen? Klik hier!
