Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka zette de Mercedes-coureur een 1:28.778 op het bord en bleef daarmee de concurrentie voor. George Russell eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Oscar Piastri. Max Verstappen heeft slechts de elfde tijd geklokt.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan ging zaterdagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal gebeurde dit om 15:00 uur. In de derde en laatste oefensessie eindigde Kimi Antonelli bovenaan de tijdenlijst met een 1:29.362, gevolgd door teammaat George Russell, twee tienden daarachter. Het Mercedes-duo ving de kwalificatie dan ook wederom aan in de favorietenrol. Max Verstappen moest het in de laatste oefentijd doen met de achtste plaats, ruim anderhalve seconde achter de tijd van de jonge Italiaan. De problemen aan de RB22 werden in alle drie de trainingen pijnlijk duidelijk. De sessie ging onder een buitentemperatuur van 17 graden Celsius van start, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 32 graden Celsius.

Q1 - Ferrari probeert Mercedes-feestje te verstoren

In de eerste kwalificatiesessie liet niemand van de topteams zich in de eerste minuten zien. Zo was het Liam Lawson die als eerste een tijd op het bord zette met een 1:31.785. Na de eerste runs van de middenveldteams was het Esteban Ocon die met een 1:31.466 de tijdenlijst aanvoerde. Hierna kwamen in hoog tempo de topteams naar buiten. Halverwege Q1 was het opnieuw Antonelli bovenaan de tijdenlijst met een 1:30.035, gevolgd door Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en George Russell. De Brit gaf over de boordradio aan veel last te hebben van overstuur, waarna zijn team aangaf dat zijn achterbanden te hoge temperaturen lieten zien. De eerste tijd van Verstappen was goed voor de achtste plaats.

In de slotminuten van de eerste kwalificatiesessie kwam vrijwel het hele veld opnieuw naar buiten in een poging de tijden verder aan te scherpen. Bij het vallen van de vlag van Q1 was het Leclerc bovenaan de tijdenlijst met een 1:29.915, gevolgd door Russell (+0.52), Antonelli (+0.120), Piastri (+0.285) en Hamilton (+0.394). Het verschil tussen Leclerc en Hamilton was opvallend, nadat de Ferrari-coureur een zeer sterk weekend in China kende. Het doek viel voor Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Q2 Verstappen sneuvelt achter Hadjar in Q2

In de kop van het veld bleef het stuivertje wisselen in Q2. Antonelli was met zijn eerste snelle ronde goed voor een 1:29.774, gevolgd door Leclerc op slechts enkele duizenden daarachter. Piastri ging daar echter onderdoor met een 1:29.451, terwijl Lando Norris zich op de vijfde plaats positioneerde. Daarachter zagen we Gabriel Bortoleto. Het team van Audi kwam goed voor de dag in Japan en was tot op dit punt sneller dan de auto's van Red Bull Racing. Verstappen stond na zijn eerste run op de tiende plaats, met teammaat Isack Hadjar daarvoor op P9. In Q1 eindigde de Franse Algerijn ook voor de viervoudig wereldkampioen.

De problemen bij Russell bleven ondertussen aanhouden: "Ik denk dat we iets over het hoofd zien, want het kan niet zo zijn dat we zoveel snelheid verliezen", klonk het over de radio. Uiteindelijk was het Antonelli die bovenaan eindigde met een 1:29.048, gevolgd door Leclerc met een 1:29.303, Piastri (+0.403), Hamilton (+0.541) en Russell (+0.638). De grootste verrassing was echter het sneuvelen van Verstappen. De Nederlander stond lange tijd op de tiende plaats, maar werd er in de slotseconden van de sessie uitgeduwd door Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad. Verstappen liet over de boordradio weten dat de auto compleet onbestuurbaar was. Hadjar wist zich met de negende tijd wel voor Q3 te plaatsen.

Q3 - Mercedes domineert ook in Japan

In Q3 zagen we een opvallende verschuiving. Waar Ferrari het plotseling een beetje liet afweten, kwam Mercedes opnieuw bovendrijven. Bij het vallen van de vlag einde Antonelli bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Russell, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Hadjar, Bortoleto en Lindblad. De volledige uitslag wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

