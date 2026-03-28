De nieuwe motorreglementen voor het Formule 1-seizoen 2026 hebben tijdens het raceweekend in Japan voor de nodige commotie gezorgd onder fans en coureurs . Op het iconische circuit van Suzuka is pijnlijk duidelijk geworden dat de bolides op de rechte stukken en in de snelle bochten drastisch aan snelheid inboeten . Waar de coureurs voorheen volgas door de beroemde 130R-bocht reden, moeten zij nu aanzienlijk inhouden . Dit fenomeen, dat in de paddock bekendstaat als 'super-clipping', leidt tot een gemiddeld snelheidsverlies van 55 kilometer per uur, zo blijkt uit data van de tweede vrije training .

De oorzaak van dit snelheidsverlies ligt in de nieuwe krachtbronnen, waarbij het vermogen gelijkwaardig is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen . Zodra de MGU-K op hoge snelheid energie begint terug te winnen, valt de topsnelheid abrupt terug . Tijdens de lange runs in de trainingen werd dit pijnlijk zichtbaar bij Alpine-coureur Franco Colapinto . De Argentijn zag zijn snelheid na de 130R terugvallen van 329 naar 231 kilometer per uur, een verlies van bijna honderd kilometer per uur . Ook bij Max Verstappen was het effect groot; de Red Bull-coureur viel op het rechte stuk terug van 324 naar 270 kilometer per uur .

Onbegrip bij fans over 'super-clipping'

Op sociale media uiten fans massaal hun onvrede over de huidige situatie . Vooral de beelden van George Russell, die in zijn Mercedes liefst zestig kilometer per uur verloor en zelfs moest terugschakelen in de 130R, zorgden voor veel onbegrip . "Zestig kilometer per uur verlies en terugschakelen bij 130R voor Russell in zijn snelste ronde. Welkom bij het hoogtepunt van de autosport" . Een andere fan noemde de beelden van Verstappen onacceptabel voor de koningsklasse: "Van 324 naar 270 kilometer per uur gaan terwijl je volgas geeft, is gewoon geen F1. Er moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden, want dit doet meer kwaad dan goed" .

Niet alleen de fans, maar ook de coureurs zelf moeten wennen aan het nieuwe rijgedrag van de lichtere bolides . Lewis Hamilton, inmiddels rijdend voor Ferrari, vergeleek het gevoel in de auto eerder al met dat van een kart, mede door de aanzienlijk verminderde downforce . Williams-coureur Alex Albon deelt de zorgen over het gebrek aan echte topsnelheid op de circuits . "Ik denk dat wat ik tot nu toe voel, is dat er niet echt meer hoge snelheid is" . Hij stelt dat de karakteristiek van de circuits hierdoor fundamenteel verandert: "Omdat je zo langzaam aankomt, is in feite alles nu een medium-snelheidsbocht" .

Coureur Team Snelheid verloren (km/h) HUL Audi 46 BOR Audi 51 BEA Haas 52 LAW RB 52 NOR McLaren 52 BOT Cadillac 52 VER Red Bull 53 LEC Ferrari 53 ANT Mercedes 53 RUS Mercedes 54 PER Cadillac 54 PIA McLaren 55 OCO Haas 56 HAD Red Bull 56 HAM Ferrari 58 ALB Williams 58 ALO Aston Martin 60 SAI Williams 61 GAS Alpine 64 STR Aston Martin 65 COL Alpine 70

