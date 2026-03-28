close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen and George Russell

Formule 1-fans woedend na zien beelden Verstappen en Russell: "Dit is onacceptabel"

Max Verstappen and George Russell — Foto: © IMAGO
33 reacties

Formule 1-fans woedend na zien beelden Verstappen en Russell: "Dit is onacceptabel"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De nieuwe motorreglementen voor het Formule 1-seizoen 2026 hebben tijdens het raceweekend in Japan voor de nodige commotie gezorgd onder fans en coureurs . Op het iconische circuit van Suzuka is pijnlijk duidelijk geworden dat de bolides op de rechte stukken en in de snelle bochten drastisch aan snelheid inboeten . Waar de coureurs voorheen volgas door de beroemde 130R-bocht reden, moeten zij nu aanzienlijk inhouden . Dit fenomeen, dat in de paddock bekendstaat als 'super-clipping', leidt tot een gemiddeld snelheidsverlies van 55 kilometer per uur, zo blijkt uit data van de tweede vrije training .

De oorzaak van dit snelheidsverlies ligt in de nieuwe krachtbronnen, waarbij het vermogen gelijkwaardig is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen . Zodra de MGU-K op hoge snelheid energie begint terug te winnen, valt de topsnelheid abrupt terug . Tijdens de lange runs in de trainingen werd dit pijnlijk zichtbaar bij Alpine-coureur Franco Colapinto . De Argentijn zag zijn snelheid na de 130R terugvallen van 329 naar 231 kilometer per uur, een verlies van bijna honderd kilometer per uur . Ook bij Max Verstappen was het effect groot; de Red Bull-coureur viel op het rechte stuk terug van 324 naar 270 kilometer per uur .

Onbegrip bij fans over 'super-clipping'

Op sociale media uiten fans massaal hun onvrede over de huidige situatie . Vooral de beelden van George Russell, die in zijn Mercedes liefst zestig kilometer per uur verloor en zelfs moest terugschakelen in de 130R, zorgden voor veel onbegrip . "Zestig kilometer per uur verlies en terugschakelen bij 130R voor Russell in zijn snelste ronde. Welkom bij het hoogtepunt van de autosport" . Een andere fan noemde de beelden van Verstappen onacceptabel voor de koningsklasse: "Van 324 naar 270 kilometer per uur gaan terwijl je volgas geeft, is gewoon geen F1. Er moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden, want dit doet meer kwaad dan goed" .

Niet alleen de fans, maar ook de coureurs zelf moeten wennen aan het nieuwe rijgedrag van de lichtere bolides . Lewis Hamilton, inmiddels rijdend voor Ferrari, vergeleek het gevoel in de auto eerder al met dat van een kart, mede door de aanzienlijk verminderde downforce . Williams-coureur Alex Albon deelt de zorgen over het gebrek aan echte topsnelheid op de circuits . "Ik denk dat wat ik tot nu toe voel, is dat er niet echt meer hoge snelheid is" . Hij stelt dat de karakteristiek van de circuits hierdoor fundamenteel verandert: "Omdat je zo langzaam aankomt, is in feite alles nu een medium-snelheidsbocht" .

Coureur Team Snelheid verloren (km/h)
HULAudi46
BORAudi51
BEAHaas52
LAWRB52
NORMcLaren52
BOTCadillac52
VERRed Bull53
LECFerrari53
ANTMercedes53
RUSMercedes54
PERCadillac54
PIAMcLaren55
OCOHaas56
HADRed Bull56
HAMFerrari58
ALBWilliams58
ALOAston Martin60
SAIWilliams61
GASAlpine64
STRAston Martin65
COLAlpine70

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"

  • Vandaag 10:41
  • 7
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan

Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan

  • Vandaag 09:32
  • 23
Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen

Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen

  • Vandaag 09:04
  • 6
Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"

Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"

  • Vandaag 08:34
  • 31
Antonelli pakt pole voor GP Japan, Verstappen sneuvelt in Q2 achter teammaat Hadjar

Antonelli pakt pole voor GP Japan, Verstappen sneuvelt in Q2 achter teammaat Hadjar

  • Vandaag 08:00
  • 8
Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan

Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan

  • 15 minuten geleden
  • 5

Net binnen

14:35
Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan
14:02
Verstappen weet het niet meer na kwalificatie: “Het erge is dat ik niet eens boos ben” | GPFans News
13:26
Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron
12:58
'Verstappen door Red Bull op het matje geroepen na incident met journalist'
12:20
Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan Grand Prix van Japan

Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan

15 minuten geleden 3
'Verstappen door Red Bull op het matje geroepen na incident met journalist' FORMULE 1

'Verstappen door Red Bull op het matje geroepen na incident met journalist'

1 uur geleden 14
Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen" Isack Hadjar

Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"

2 uur geleden 2
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit" Max Verstappen

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"

Vandaag 10:41 7
Ontdek het op Google Play
x