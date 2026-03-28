Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
Max Verstappen zorgde afgelopen donderdag voor ophef in de Formule 1-paddock in Japan, door een journalist weg te sturen tijdens het persmoment van de viervoudig wereldkampioen. Bij Viaplay vertelt hij waarom hij deze beslissing nam.
Max Verstappen haalde afgelopen donderdag niet voor het eerst de krantenkoppen, doordat er ophef ontstond rondom zijn persoon in de Formule 1-paddock. De Red Bull Racing-coureur verscheen aan de late kant bij zijn mediamoment, maar weigerde vervolgens van start te gaan: "Ik begin pas als hij vertrokken is", klonk het stoïcijns. Daarbij wees de 28-jarige coureur naar journalist Giles Richards van The Guardian. Toen Richards vroeg of dit te maken had met een vraag die hij vorig jaar aan Verstappen stelde, klonk het alleen: "Eruit." Richards vertrok.
Verstappen stuurt journalist weg tijdens persmoment Japan
De journalist zat goed met zijn vermoeden. Na de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar stelde Richards een vraag waar Verstappen niet van gediend was. De Nederlander won die race, maar verloor het wereldkampioenschap op twee punten aan Lando Norris. Richards vroeg Verstappen op de persconferentie hoe hij nu terugkeek naar de Grand Prix van Spanje, waar hij bewust tegen George Russell aanreed. De Nederlander was destijds gefrustreerd na een safety car, waar hij eerst een duw kreeg van Charles Leclerc en toen van Russell. Verstappen moest de bocht afsnijden en kwam voor de Brit weer de baan op. Over de boodradio kreeg hij het verzoek Russell er weer langs te laten. Dit deed hij, om vervolgens contact te maken met de Mercedes-coureur.
Incident in Barcelona
Verstappen kwam als vijfde over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden en werd zo als tiende gekwalificeerd. Dat kostte hem negen punten. Het moment van afgelopen donderdag zorgde voor ophef in de paddock. Waar de een van mening was dat Verstappen hier terecht een journalist op zijn plek zette, noemt een ander het kleinzerig, overtrokken en onterecht. Richards zelf zei erover: "Na ontvangst van de instructies vertrok ik keurig. Verstappen was de hele tijd aan het glimlachen. Misschien genoot hij gewoon van de machtsstrijd. De dag ging verder; er zijn veel belangrijkere problemen in de wereld dan een F1-coureur die boos op je is."
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist
Bij Viaplay heeft Verstappen meer context gegeven over het voorval: "Je kunt mij alles vragen", klinkt het. "Ik krijg natuurlijk ook veel domme vragen, maar daar geef ik ook antwoord op. Dat is niet het probleem. Ik denk niet dat ik moeilijk te benaderen ben. Die vraag kreeg ik vorig jaar natuurlijk veel. Ik denk dat ik hem meer dan twintig keer beantwoord heb. Als iemand die vraag na de laatste race stelt en je ook nog in je gezicht uitlacht, dan heeft dat voor mij met heel weinig respect te maken. Als je mij geen respect geeft, waarom moet ik jou dan respect geven? Dan ben je niet welkom. Daarom heb ik hem eruit gezet."
Verstappen vervolgt: "De camera's zijn op mij gericht. Je ziet niet het gezicht van de journalist, en hij begon me gewoon in mijn gezicht uit te lachen. Je zag duidelijk dat er kwade bedoelingen zaten achter die vraag. Dan is het voor mij genoeg. Ik draai lang genoeg mee in de Formule 1 om te weten wie er goede of slechte bedoelingen heeft."
