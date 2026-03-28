Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing is het volgens Autosport niet eens met de actie van Max Verstappen om donderdagochtend een journalist van The Guardian weg te sturen bij een persmoment in de hospitality-unit. Het Oostenrijkse team wil daarom zo snel mogelijk de plooien gladstrijken met de Engelsman.

Donderdag werd duidelijk dat Verstappen nog een appeltje te schillen had met Giles Richards. De journalist vroeg tijdens de finale in Abu Dhabi, toen Verstappen de titel op twee punten verloor, of dat te maken had met het moment in Barcelona, toen de Nederlander een beuk uitdeelde aan George Russell. Verstappen vond vooral het lachje van de journalist respectloos en was dat donderdag in Suzuka niet vergeten. Toen het persmoment op het punt stond te beginnen, moest Richards de zaal verlaten; anders zou de Nederlander niet aan zijn verplichte praatje voor de pers beginnen.

Verstappen zag respectloze journalist

De Nederlander heeft sinds donderdag veel kritiek over zich heen gekregen vanwege die actie. Bij Viaplay gaf Verstappen aan dat het vooral om respect ging en dat voor hem de maat vol was. Op de vraag of er mogelijk nog contact wordt gezocht met Richards om het incident te bespreken en op te lossen, gaf de Nederlander aan dat dit in ieder geval niet op korte termijn zou gebeuren.

Red Bull wil plooien gladstrijken

Het Britse medium meldt echter dat Red Bull niet volledig gecharmeerd was van de actie van Verstappen. Het Oostenrijkse team wil wél snel de lucht klaren tussen de partijen en hoopt daarom vóór de Grand Prix van Miami een oplossing te vinden, zodat er zo snel mogelijk een punt achter het incident kan worden gezet.

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Japan Grand Prix van Japan

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Verstappen wijst naar onvoorspelbare RB22: 'Daardoor kun je niet aanvallen en pushen'

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Lindblad trots op behalen Q3: "Moest mijn hersenen uitzetten"

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron

Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan Grand Prix van Japan

'Verstappen door Red Bull op het matje geroepen na incident met journalist' FORMULE 1

Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen" Isack Hadjar

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit" Max Verstappen

