'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
Het team van Red Bull Racing is het volgens Autosport niet eens met de actie van Max Verstappen om donderdagochtend een journalist van The Guardian weg te sturen bij een persmoment in de hospitality-unit. Het Oostenrijkse team wil daarom zo snel mogelijk de plooien gladstrijken met de Engelsman.
Donderdag werd duidelijk dat Verstappen nog een appeltje te schillen had met Giles Richards. De journalist vroeg tijdens de finale in Abu Dhabi, toen Verstappen de titel op twee punten verloor, of dat te maken had met het moment in Barcelona, toen de Nederlander een beuk uitdeelde aan George Russell. Verstappen vond vooral het lachje van de journalist respectloos en was dat donderdag in Suzuka niet vergeten. Toen het persmoment op het punt stond te beginnen, moest Richards de zaal verlaten; anders zou de Nederlander niet aan zijn verplichte praatje voor de pers beginnen.
Verstappen zag respectloze journalist
De Nederlander heeft sinds donderdag veel kritiek over zich heen gekregen vanwege die actie. Bij Viaplay gaf Verstappen aan dat het vooral om respect ging en dat voor hem de maat vol was. Op de vraag of er mogelijk nog contact wordt gezocht met Richards om het incident te bespreken en op te lossen, gaf de Nederlander aan dat dit in ieder geval niet op korte termijn zou gebeuren.
Red Bull wil plooien gladstrijken
Het Britse medium meldt echter dat Red Bull niet volledig gecharmeerd was van de actie van Verstappen. Het Oostenrijkse team wil wél snel de lucht klaren tussen de partijen en hoopt daarom vóór de Grand Prix van Miami een oplossing te vinden, zodat er zo snel mogelijk een punt achter het incident kan worden gezet.
Verstappen wijst naar onvoorspelbare RB22: 'Daardoor kun je niet aanvallen en pushen'
- 2 uur geleden
- 3
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’
- Vandaag 15:03
- 7
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan
- 26 maart 2026 07:28
- 11
Hoe laat begint morgen de Formule 1 Grand Prix van Japan
'Verstappen door Red Bull op het matje geroepen na incident met journalist'
Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
Red Bull Racing houdt hoop op verbetering: "Misschien iets meer tijd nodig"
- 9 minuten geleden
Lindblad trots op behalen Q3: "Moest mijn hersenen uitzetten"
- 51 minuten geleden
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
- 1 uur geleden
- 6
FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen
- 3 uur geleden
- 15
Ferrari wilde protest indienen tegen voorvleugel van Mercedes, maar was te laat
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- Gisteren 19:31
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart