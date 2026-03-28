Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Max Verstappen heeft in Japan veelzeggende tekst uitgesproken. De Nederlander is al langer ongelukkig met de gang van zaken in de Formule 1 en na opnieuw een teleurstellende kwalificatie geeft hij aan na te moeten denken over zijn leven in de sport.
Max Verstappen loopt al enige tijd met zijn ziel onder de arm rond in de Formule 1-paddock. De viervoudig wereldkampioen vindt de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingegaan helemaal niets. Hij noemde het eerder al "anti-racing" en liet optekenen dat het meer weg heeft van Mario Kart dan van de Formule 1. Wie deze reglementen wel omarmt, begrijpt volgens Verstappen niet waar racen om draait. Wat Verstappen het meest tegen de borst stoot, is hoe belangrijk de batterij is geworden. Deze voorziet de auto van 50 procent van het vermogen, maar moet tijdens het rijden opgeladen worden. Coureurs moeten extra remmen of eerder het gas loslaten om genoeg vermogen op het rechte stuk te hebben.
Verstappen weet niet waar hij het moet zoeken
Dat Red Bull Racing de boel niet op orde heeft, zal het humeur van Verstappen niet positief beïnvloeden. De RB22 kampt met overgewicht, balansproblemen en kent structureel een slechte start. Verstappen zelf geeft echter aan dat ook als hij in een winnende auto zou hebben gezeten, hij ongelukkig zou zijn geweest met deze reglementen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan vond de Limburger zijn Waterloo in Q2 op de elfde plaats. "Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het erge is dat ik ook helemaal niet boos ben, daar ben ik al lang voorbij. Dat is niet goed", klonk het na afloop bij Viaplay.
Verstappen hint op Formule 1-pensioen
Tegenover de geschreven media heeft Verstappen nog meer veelzeggende teksten gesproken, volgens Motorsport.com op een toon die minstens net zo opvallend was als de inhoud: "Voor mij persoonlijk is er ook veel om uit te zoeken", klonk het. Wat hij daarmee bedoelde? "Het leven. Het heeft niets te maken met P7 of P11. Ik hoop gewoon dat het weer wat leuker wordt om te rijden. Dit jaar gaat het om kleine veranderingen die weinig verschil zullen maken. Ik hoop vooral dat de aanpassingen voor volgend jaar groot genoeg zullen zijn."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"
- 3 uur geleden
- 30
Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'
- Vandaag 05:31
- 10
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
- 57 minuten geleden
- 4
Net binnen
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Net binnen
- 29 minuten geleden
- 57 minuten geleden
- 4
- 1 uur geleden
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
- 2 uur geleden
- 14
- 2 uur geleden
- 6
Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"
- 3 uur geleden
- 30
Veel gelezen
- Gisteren 19:31
- 14 maart
- 20 maart
- 8 maart
- 12 maart
- 14 maart