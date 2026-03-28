De Formule 1-kalender van 2026 is op dit moment teruggedraaid van 24 naar 22 Grands Prix. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten kunnen Bahrein en Saoedi-Arabië geen doorgang vinden. Geluiden in de paddock geven achter aan dat er een poging wordt gedaan om toch een plekje voor Djedda te vinden.

Na de Grand Prix van Japan dit weekend is er een gat van vijf weken zonder enige actie van de koningsklasse. Er zou geracet worden op het Bahrain International Circuit en het Jeddah Corniche Circuit, maar het F1-circus kan niet afreizen naar het Midden-Oosten vanwege het conflict daar. Israël en de Verenigde Staten hebben Iran aangevallen, Iran besloot Amerikaanse militaire bases onder vuur te nemen in onder andere Qatar, Koeweit, Dubai en Saoedi-Arabië, en op die manier is het geëscaleerd.

Saoedi-Arabië in september of december

De verwachting is dat de wedstrijd in Bahrein helemaal niet door zal gaan in 2026. Die verwachting was er ook voor Saoedi-Arabië. In het officiële statement van de Formule 1 werd echter voorzichtig gebracht dat de "Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet in april plaats zullen vinden". De kalender is dan wel voorlopig teruggebracht naar 22 evenementen, maar door deze bewoording heeft de Formule 1 haar opties opengehouden voor later dit seizoen.

Eén van de opties is dat Saoedi-Arabië later dit jaar wordt gehouden om toch nog 23 races te kunnen organiseren. Volgens DAZN-journalist Tomás Slafer kan Djedda verplaatst worden naar 20 september tussen Madrid en Azerbeidzjan. In de paddock zou ook de mogelijkheid worden besproken om Saoedi-Arabië naar 6 december te verplaatsen en Abu Dhabi met een week op te schuiven. Op die manier zou er een triple header van Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi in het Midden-Oosten gecreëerd kunnen worden.

Het is afwachten wat de Formule 1 besluit wat betreft de kalender. Aangezien het conflict nog altijd voortduurt, wordt een beslissing niet op de korte termijn verwacht.

Gerelateerd