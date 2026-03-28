Verstappen during FP1 in Jeddah

Mogelijk 23 races op F1-kalender 2026: 'Saoedi-Arabië poogt alsnog GP te organiseren'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De Formule 1-kalender van 2026 is op dit moment teruggedraaid van 24 naar 22 Grands Prix. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten kunnen Bahrein en Saoedi-Arabië geen doorgang vinden. Geluiden in de paddock geven achter aan dat er een poging wordt gedaan om toch een plekje voor Djedda te vinden.

Na de Grand Prix van Japan dit weekend is er een gat van vijf weken zonder enige actie van de koningsklasse. Er zou geracet worden op het Bahrain International Circuit en het Jeddah Corniche Circuit, maar het F1-circus kan niet afreizen naar het Midden-Oosten vanwege het conflict daar. Israël en de Verenigde Staten hebben Iran aangevallen, Iran besloot Amerikaanse militaire bases onder vuur te nemen in onder andere Qatar, Koeweit, Dubai en Saoedi-Arabië, en op die manier is het geëscaleerd.

Saoedi-Arabië in september of december

De verwachting is dat de wedstrijd in Bahrein helemaal niet door zal gaan in 2026. Die verwachting was er ook voor Saoedi-Arabië. In het officiële statement van de Formule 1 werd echter voorzichtig gebracht dat de "Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet in april plaats zullen vinden". De kalender is dan wel voorlopig teruggebracht naar 22 evenementen, maar door deze bewoording heeft de Formule 1 haar opties opengehouden voor later dit seizoen.

Eén van de opties is dat Saoedi-Arabië later dit jaar wordt gehouden om toch nog 23 races te kunnen organiseren. Volgens DAZN-journalist Tomás Slafer kan Djedda verplaatst worden naar 20 september tussen Madrid en Azerbeidzjan. In de paddock zou ook de mogelijkheid worden besproken om Saoedi-Arabië naar 6 december te verplaatsen en Abu Dhabi met een week op te schuiven. Op die manier zou er een triple header van Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi in het Midden-Oosten gecreëerd kunnen worden.

Het is afwachten wat de Formule 1 besluit wat betreft de kalender. Aangezien het conflict nog altijd voortduurt, wordt een beslissing niet op de korte termijn verwacht.

Gerelateerd

Grand Prix van Bahrein Grand Prix van Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit Formule 1-kalender

LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole Live

LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole

  • 59 minuten geleden
  • 1
FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel

FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel

  • 1 uur geleden
Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris

Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris

  • 3 uur geleden
  • 4
Red Bull op grote achterstand in Japan, Verstappen en vader Jos met zorgwekkende teksten | GPFans Recap Recap

Red Bull op grote achterstand in Japan, Verstappen en vader Jos met zorgwekkende teksten | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
  • 4
Hoe laat begint de kwalificatie in Japan op Suzuka?

Hoe laat begint de kwalificatie in Japan op Suzuka?

  • Gisteren 21:00

Net binnen

06:56
Live
LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole
06:09
FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel
05:31
Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'
04:32
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
27-3
Recap
Red Bull op grote achterstand in Japan, Verstappen en vader Jos met zorgwekkende teksten | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris Samenvatting VT3

Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris

3 uur geleden 4
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk" Max Verstappen

Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"

Gisteren 14:01 15
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News GPFans News

FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News

Gisteren 12:59 2
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend Isack Hadjar

Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend

Gisteren 12:29
