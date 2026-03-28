Volgens Max Verstappen is er ook in Suzuka nog geen peil te trekken op de grillige RB22. De Nederlander stelt dat het team de vrije maand april goed moet gebruiken om meer begrip te krijgen van een aantal kwaaltjes, al geeft hij bij De Telegraaf aan dat de problemen niet zomaar op te lossen zijn.

De viervoudig wereldkampioen bleef tijdens de kwalificatie steken in Q2, terwijl teamgenoot Isack Hadjar uiteindelijk als achtste op de tijdenlijst eindigde. Verstappen beschikte in Suzuka over het updatepakket, maar daar kon uiteindelijk geen extra tijd uit worden gehaald. Het team heeft meermaals gesproken over fundamentele problemen, waarbij vooral naar de oorzaak wordt gezocht.

Lentestop gebruiken om RB22 te doorgronden

Verstappen verwacht dan ook dat er zondag geen wonderen van Red Bull hoeven te worden verwacht en richt zijn blik al op de lentestop, die in april van start gaat door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. “We zullen in april moeten analyseren waar het aan ligt. De auto is onvoorspelbaar, waardoor je niet kunt aanvallen en pushen,” zo opent Verstappen. Daarbij kon de Nederlander in het verleden vaak leunen op de wagen tijdens de kwalificatie, iets wat tot op heden niet is gelukt met de RB22. “Ik ben bereid heel veel risico te nemen in een kwalificatie, maar dan moet er wel een beetje gevoel en grip in de auto zitten. En dat zit er niet in,” vervolgt hij.

Problemen zijn anders dan in 2025

Ook afgelopen seizoen waren er problemen met de wagen. Destijds was het fundament een stuk beter, maar werd de balans meermaals niet gevonden. “In tegenstelling tot vorig jaar zitten de problemen nu denk ik echt in de auto. Dat is niet zomaar op te lossen met een andere afstelling,” aldus Verstappen.

