close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen during FP1 at Suzuka

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Japan

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Japan

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is achter de rug, en dat betekent dat we de voorlopige volgorde weten waarin de coureurs zondag aan de start zullen verschijnen. Aangezien er geen FIA-onderzoeken lopen, is de kans klein dat er nog wijzigingen plaats zullen vinden.

Kimi Antonelli heeft zijn goede vorm doorgezet in Japan. De Mercedes-coureur heeft op Suzuka beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. Teammaat George Russell kampte naar eigen zeggen met wat problemen aan zijn Mercedes en moest tekenen voor de tweede plaats. Oscar Piastri start zondag vanaf de derde stek, met naast hem Charles Leclerc. Op P5 zien we Lando Norris terug, die op zijn beurt wordt geflankeerd door Lewis Hamilton in de tweede Ferrari. De vierde startrij wordt gevormd door Pierre Gasly en Isack Hadjar.

Verstappen sneuvelt in Q2

Audi maakt vooralsnog ook in Japan indruk. Gabriel Bortoleto mag zondag vanaf de negende plaats vertrekken. De top tien wordt gecompleteerd door Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad. De Zweedse Brit wist ten koste van Max Verstappen een plekje bij de laatste tien te bemachtigen. Verstappen vond zodoende zijn waterloo in Q2 en vertrekt morgen vanaf de elfde plaats. Naast hem start Esteban Ocon. De laatste acht worden gevormd door Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

# Coureur Team
1Kimi AntonelliMercedes
2George RussellMercedes
3Oscar PiastriMcLaren
4Charles LeclercFerrari
5Lando NorrisMcLaren
6Lewis HamiltonFerrari
7Pierre GaslyAlpine
8Isack HadjarRed Bull Racing
9Gabriel BortoletoAudi
10Arvid LindbladRacing Bulls
11Max VerstappenRed Bull Racing
12Esteban OconHaas
13Nico HülkenbergAudi
14Liam LawsonRacing Bulls
15Franco ColapintoAlpine
16Carlos SainzWilliams
17Alexander AlbonWilliams
18Oliver BearmanHaas
19Sergio PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Fernando AlonsoAston Martin
22Lance StrollAston Martin

Ontdek het op Google Play
x