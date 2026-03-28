De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is achter de rug, en dat betekent dat we de voorlopige volgorde weten waarin de coureurs zondag aan de start zullen verschijnen. Aangezien er geen FIA-onderzoeken lopen, is de kans klein dat er nog wijzigingen plaats zullen vinden.

Kimi Antonelli heeft zijn goede vorm doorgezet in Japan. De Mercedes-coureur heeft op Suzuka beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. Teammaat George Russell kampte naar eigen zeggen met wat problemen aan zijn Mercedes en moest tekenen voor de tweede plaats. Oscar Piastri start zondag vanaf de derde stek, met naast hem Charles Leclerc. Op P5 zien we Lando Norris terug, die op zijn beurt wordt geflankeerd door Lewis Hamilton in de tweede Ferrari. De vierde startrij wordt gevormd door Pierre Gasly en Isack Hadjar.

Verstappen sneuvelt in Q2

Audi maakt vooralsnog ook in Japan indruk. Gabriel Bortoleto mag zondag vanaf de negende plaats vertrekken. De top tien wordt gecompleteerd door Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad. De Zweedse Brit wist ten koste van Max Verstappen een plekje bij de laatste tien te bemachtigen. Verstappen vond zodoende zijn waterloo in Q2 en vertrekt morgen vanaf de elfde plaats. Naast hem start Esteban Ocon. De laatste acht worden gevormd door Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

# Coureur Team 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Pierre Gasly Alpine 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 9 Gabriel Bortoleto Audi 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 Max Verstappen Red Bull Racing 12 Esteban Ocon Haas 13 Nico Hülkenberg Audi 14 Liam Lawson Racing Bulls 15 Franco Colapinto Alpine 16 Carlos Sainz Williams 17 Alexander Albon Williams 18 Oliver Bearman Haas 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin

