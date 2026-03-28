De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Japan
De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is achter de rug, en dat betekent dat we de voorlopige volgorde weten waarin de coureurs zondag aan de start zullen verschijnen. Aangezien er geen FIA-onderzoeken lopen, is de kans klein dat er nog wijzigingen plaats zullen vinden.
Kimi Antonelli heeft zijn goede vorm doorgezet in Japan. De Mercedes-coureur heeft op Suzuka beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Japan. Teammaat George Russell kampte naar eigen zeggen met wat problemen aan zijn Mercedes en moest tekenen voor de tweede plaats. Oscar Piastri start zondag vanaf de derde stek, met naast hem Charles Leclerc. Op P5 zien we Lando Norris terug, die op zijn beurt wordt geflankeerd door Lewis Hamilton in de tweede Ferrari. De vierde startrij wordt gevormd door Pierre Gasly en Isack Hadjar.
Verstappen sneuvelt in Q2
Audi maakt vooralsnog ook in Japan indruk. Gabriel Bortoleto mag zondag vanaf de negende plaats vertrekken. De top tien wordt gecompleteerd door Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad. De Zweedse Brit wist ten koste van Max Verstappen een plekje bij de laatste tien te bemachtigen. Verstappen vond zodoende zijn waterloo in Q2 en vertrekt morgen vanaf de elfde plaats. Naast hem start Esteban Ocon. De laatste acht worden gevormd door Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.
Startopstelling voor de Grand Prix van Japan
|#
|Coureur
|Team
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|George Russell
|Mercedes
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|13
|Nico Hülkenberg
|Audi
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|Alexander Albon
|Williams
|18
|Oliver Bearman
|Haas
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen
Russell begrijpt niets van problemen in kwalificatie Japan: "Heel vreemd"
Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"
Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan
Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen
Verstappen weet het niet meer: "Het erge is dat ik niet eens boos ben, dat is niet goed"
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
