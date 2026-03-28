Max Verstappen is naar eigen zeggen de frustratie voorbij na in Japan een wederom teleurstellende kwalificatie. De Nederlander eindigde op de elfde plaats op Suzuka: "Ik ben niet eens boos. Dat is niet goed", klinkt het.

Red Bull Racing is met een groot updatepakket afgereisd naar Japan, maar vooralsnog hebben de nieuwe onderdelen niet het gewenste effect. Verstappen zat er in alle drie de vrije trainingen totaal niet bij en bleef in de kwalificatie zelfs steken in Q2. De viervoudig wereldkampioen moest tekenen voor de elfde plaats, waar teammaat Isack Hadjar op de achtste positie eindigde. Na afloop is de onvrede van de Limburger duidelijk zichtbaar voor de camera van Viaplay.

De frustratie voorbij

"Het was een beetje zoals gisteren, we hadden weer problemen met de aerodynamica", klinkt het. "Ik had heel veel overstuur en kon niet één bocht aanvallen, maar in het midden van de bocht draaide de auto ook niet. Heel raar. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het erge is dat ik ook helemaal niet boos ben, daar ben ik al lang voorbij. Dat is niet goed." Klare taal van Verstappen, die even niet weet waar hij het moet zoeken.

Nog altijd een slechte start

"Vanmorgen was de derde training was de auto stabieleren aan de achterkant, maar hadden we nog heel veel onderstuur. Nu in de kwalificatie wil je dan echt aanzetten en breekt de auto eigenlijk in alle snelle bochten uit, waarna er weer onderstuur was in het midden van de bocht. Heel apart. We hebben heel veel problemen op dit moment, dat is het grootste probleem. Ik val niet meer stil bij de start, dat is opgelost. Maar de start zelf is nog altijd heel slecht."

