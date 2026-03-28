Verstappen during FP1 at Suzuka

LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole

Verstappen during FP1 at Suzuka — Foto: © Red Bull Content Pool
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 7:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Suzuka International Racing Course. De F1 Grand Prix van Japan is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet op de baan in de prefectuur Mie. De temperatuur is een aangename 18°C en de zon schijnt. Kan Ferrari de aanval inzetten op Mercedes? En waar gaat Max Verstappen eindigen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Japan

Sort by:

1m ago

06:56

Tijd voor de laatste runs

Eén voor één komen de coureurs naar buiten om zich op te maken voor de tweede en laatste run van Q3. Kimi Antonelli leidt het veld.

5m ago

06:53

Stand na eerste run Q3

  1. Antonelli
  2. Russell
  3. Piastri
  4. Norris
  5. Leclerc
  6. Hamilton
  7. Hadjar
  8. Gasly
  9. Bortoleto
  10. Lindblad

Arvid Lindblad haakte zijn ronde af en heeft geen tijd staan.

5m ago

06:52

Ferrari verliest in laatste twee sectoren

Achter de Zilverpijlen vinden we Oscar Piastri en Lando Norris op P3 en P4. De Ferrari's zijn het snelst in de eerste sector, maar verliezen relatief gezien een boel tijd in sector 2 en 3. Charles Leclerc en Lewis Hamilton komen op plekken P5 en P6 terecht na de eerste run.

7m ago

06:51

Antonelli wéér sneller dan Russell

Kimi Antonelli gaat maar liefst drie tienden rapper dan teamgenoot George Russell. Hij zet een 1:28.778 neer in zijn eerste poging in Q3.

10m ago

06:48

13 minuten op de klok

Q3 is begonnen in Japan. De top tien-coureurs krijgen 13 minuten de klok om hun pushronden te doen.

14m ago

06:44

Top tien voor Q3

Deze tien mannen zullen om de pole position strijden op Suzuka:

  1. Antonelli
  2. Leclerc
  3. Piastri
  4. Hamilton
  5. Russell
  6. Norris
  7. Gasly
  8. Bortoleto
  9. Hadjar
  10. Lindblad

16m ago

06:42

Afvallers na Q2

Naast Max Verstappen gaan ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto en Carlos Sainz niet door naar Q3.

17m ago

06:41

Lindblad elimineert Verstappen

Arvid Lindblad is anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen! De rookie duwt de viervoudig wereldkampioen buiten de top tien! Verstappen gaat niet door naar Q3.

Kimi Antonelli verbetert helemaal bovenaan de tijdenlijst met een 1:29.048.

18m ago

06:39

Verstappen zakt weer naar P10

Isack Hadjar gaat bijna twee tienden harder dan zijn teamgenoot en dus zakt Max Verstappen weer naar P10. En er zitten verbeteringen aan te komen van de mannen in de gevarenzone.

19m ago

06:39

Verstappen komt niet verder dan P9

Max Verstappen zet een 1:30.262 neer en stijgt daarmee van P10 naar slechts P9. Hij staat op het randje...

20m ago

06:37

Russell verbetert niet, Leclerc wel

George Russell doet een tweede poging, maar weet niet in de buurt van Oscar Piastri te komen. Charles Leclerc duikt ondertussen anderhalf tiende onder de McLaren van de Australiër. Hij gaat naar P1 richting de slotfase van Q2 met een tijd van 1:29.303.

25m ago

06:33

Stand halverwege Q2

  1. Piastri
  2. Antonelli
  3. Leclerc
  4. Norris
  5. Bortoleto
  6. Russell
  7. Hamilton
  8. Gasly
  9. Hadjar
  10. Verstappen
  11. Hülkenberg
  12. Ocon
  13. Lindblad
  14. Colapinto
  15. Lawson
  16. Sainz

26m ago

06:32

Nieuwe bandjes bij McLaren

De Mercedessen en Ferrari's verreden hun eerste pushronde op een oud setje softs. McLaren heeft een nieuw setje tevoorschijn gehaald. Dat bezorgt Oscar Piastri voorlopig de eerste plaats met een 1:29.451. Hij zit maar liefst 0.323 seconde onder Kimi Antonelli. Lando Norris komt met een 1:29.795 op P4 terecht.

27m ago

06:30

Bortoleto verrast

Gabriel Bortoleto zet zijn Audi op de derde positie neer. De jonge Braziliaan gaat het circuit van Suzuka rond in een 1:30.093.

28m ago

06:29

Antonelli opent als snelste

Dit keer zijn het de topteams die als eerste de rondetijden zetten. Kimi Antonelli opent met een 1:29.774. Charles Leclerc zit op slechts 0.011 seconde afstand. Isack Hadjar en Max Verstappen blijven binnen zes tienden op plekken vijf en zes, respectievelijk, vlak achter George Russell en Lewis Hamilton.

Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen

FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel

Norris slaat alarm over McLaren na "verschrikkelijke" vrijdag in Japan: "Op dit moment..."

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

