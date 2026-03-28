We zitten om 7:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Suzuka International Racing Course. De F1 Grand Prix van Japan is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet op de baan in de prefectuur Mie. De temperatuur is een aangename 18°C en de zon schijnt. Kan Ferrari de aanval inzetten op Mercedes? En waar gaat Max Verstappen eindigen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
Tijd voor de laatste runs
Eén voor één komen de coureurs naar buiten om zich op te maken voor de tweede en laatste run van Q3. Kimi Antonelli leidt het veld.
Stand na eerste run Q3
- Antonelli
- Russell
- Piastri
- Norris
- Leclerc
- Hamilton
- Hadjar
- Gasly
- Bortoleto
- Lindblad
Arvid Lindblad haakte zijn ronde af en heeft geen tijd staan.
Ferrari verliest in laatste twee sectoren
Achter de Zilverpijlen vinden we Oscar Piastri en Lando Norris op P3 en P4. De Ferrari's zijn het snelst in de eerste sector, maar verliezen relatief gezien een boel tijd in sector 2 en 3. Charles Leclerc en Lewis Hamilton komen op plekken P5 en P6 terecht na de eerste run.
Antonelli wéér sneller dan Russell
Kimi Antonelli gaat maar liefst drie tienden rapper dan teamgenoot George Russell. Hij zet een 1:28.778 neer in zijn eerste poging in Q3.
13 minuten op de klok
Q3 is begonnen in Japan. De top tien-coureurs krijgen 13 minuten de klok om hun pushronden te doen.
Top tien voor Q3
Deze tien mannen zullen om de pole position strijden op Suzuka:
- Antonelli
- Leclerc
- Piastri
- Hamilton
- Russell
- Norris
- Gasly
- Bortoleto
- Hadjar
- Lindblad
Afvallers na Q2
Naast Max Verstappen gaan ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto en Carlos Sainz niet door naar Q3.
Lindblad elimineert Verstappen
Arvid Lindblad is anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen! De rookie duwt de viervoudig wereldkampioen buiten de top tien! Verstappen gaat niet door naar Q3.
Kimi Antonelli verbetert helemaal bovenaan de tijdenlijst met een 1:29.048.
Verstappen zakt weer naar P10
Isack Hadjar gaat bijna twee tienden harder dan zijn teamgenoot en dus zakt Max Verstappen weer naar P10. En er zitten verbeteringen aan te komen van de mannen in de gevarenzone.
Verstappen komt niet verder dan P9
Max Verstappen zet een 1:30.262 neer en stijgt daarmee van P10 naar slechts P9. Hij staat op het randje...
Russell verbetert niet, Leclerc wel
George Russell doet een tweede poging, maar weet niet in de buurt van Oscar Piastri te komen. Charles Leclerc duikt ondertussen anderhalf tiende onder de McLaren van de Australiër. Hij gaat naar P1 richting de slotfase van Q2 met een tijd van 1:29.303.
Stand halverwege Q2
- Piastri
- Antonelli
- Leclerc
- Norris
- Bortoleto
- Russell
- Hamilton
- Gasly
- Hadjar
- Verstappen
- Hülkenberg
- Ocon
- Lindblad
- Colapinto
- Lawson
- Sainz
Nieuwe bandjes bij McLaren
De Mercedessen en Ferrari's verreden hun eerste pushronde op een oud setje softs. McLaren heeft een nieuw setje tevoorschijn gehaald. Dat bezorgt Oscar Piastri voorlopig de eerste plaats met een 1:29.451. Hij zit maar liefst 0.323 seconde onder Kimi Antonelli. Lando Norris komt met een 1:29.795 op P4 terecht.
Bortoleto verrast
Gabriel Bortoleto zet zijn Audi op de derde positie neer. De jonge Braziliaan gaat het circuit van Suzuka rond in een 1:30.093.
Antonelli opent als snelste
Dit keer zijn het de topteams die als eerste de rondetijden zetten. Kimi Antonelli opent met een 1:29.774. Charles Leclerc zit op slechts 0.011 seconde afstand. Isack Hadjar en Max Verstappen blijven binnen zes tienden op plekken vijf en zes, respectievelijk, vlak achter George Russell en Lewis Hamilton.
