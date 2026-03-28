Max Verstappen and Toto Wolff

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in aanloop naar de Grand Prix van Japan een streep gezet door de geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen. De Oostenrijker benadrukt dat er momenteel geen enkele sprake is van onderhandelingen met de regerend wereldkampioen. Dat het team uitstekend aan het huidige seizoen is begonnen met overwinningen in Australië en China, speelt daarbij een belangrijke rol.

Wolff laat er geen misverstand over bestaan. "Iemand zei dat de gesprekken over Max uiteindelijk wel weer op tafel zouden komen. Maar nee, er zijn geen gesprekken over Max",  stelt hij duidelijk tegenover de Press Association, geciteerd door de Britse krant Independent. Wolff wijst daarbij naar zijn huidige coureurs, WK-leider George Russell en de 19-jarige Kimi Antonelli. De laatstgenoemde sleepte twee weken geleden zijn allereerste Grand Prix-zege binnen in Shanghai.

Volledig vertrouwen in huidig duo

"Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn met de twee coureurs die we hebben. De posities van de twee binnen het team, met het leeftijdsverschil en hoe dat goed aansluit bij onze strategie, betekent dat er geen discussies zijn", legde Wolff uit op het Suzuka International Racing Course. Hij lijkt hiermee de rust binnen de Zilverpijlen te willen bewaren na de succesvolle seizoensstart.

Weerwoord aan Damon Hill

De uitspraken van Wolff volgen mede op recente kritiek van 1996-wereldkampioen Damon Hill. Hill stelde eerder dit seizoen dat de positie van Russell bij Mercedes altijd als tijdelijk voelt en dat de Brit vervangbaar zou zijn. Wolff heeft veel respect voor Hill, maar deelt die mening absoluut niet. "Ik respecteer Damon enorm. Ik heb zijn boek gelezen en ik kan me in veel dingen van zijn leven vinden. En hij is een wereldkampioen, en er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen."

Toch neemt de teambaas het nadrukkelijk op voor Russell, die al sinds 2017 aan Mercedes verbonden is. "Maar over dat specifieke onderwerp zou ik het niet op die manier hebben gezegd, want George is al sinds 2017 bij ons en er is geen reden waarom dat niet tot 2037 zou kunnen doorgaan", reageert hij stellig op de woorden van Hill. Russell beschikt momenteel over een contract dat eind vorig jaar werd verlengd.

Transparante situatie

Terwijl Verstappen momenteel een moeizaam 2026 kent bij Red Bull Racing vanwege betrouwbaarheidsproblemen en balansproblemen met de RB22, heerst er bij Mercedes juist tevredenheid. Wolff benadrukt dat de deuren voorlopig gesloten blijven voor de Nederlander, die nog tot en met 2028 vastligt bij zijn huidige werkgever. "De overstap van Max naar Mercedes is momenteel niet aan de orde. De situatie is volledig transparant. We hebben duidelijke contracten met onze beide coureurs",  besluit Wolff.

