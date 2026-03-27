Max Verstappen is de afgelopen weken veelvuldig te horen met kritiek op de nieuwe wagens en reglementen in de Formule 1, wat er dan weer voor zorgt dat Verstappen zelf ook de nodige tegenkritiek krijgt van analisten en coureurs. Vader Jos Verstappen heeft daar inmiddels schoon genoeg van.

Verstappen heeft op dit moment totaal geen zin meer in de Formule 1 en alles heeft te maken met de nieuwe reglementen die dit jaar hun intrede in de sport gemaakt hebben. De nieuwe wagens leunen voor de helft op elektriciteit, waardoor het opladen van de elektrische systemen van cruciaal belang is geworden. Het resulteert onder meer in gekke situaties, zoals het plotseling stilvallen van de topsnelheid op lange rechte stukken. De kritiek van Verstappen wordt door veel fans gedeeld, al levert het ook tegengeluiden op. Namen als Guenther Steiner, Ralf Schumacher en zelfs schoonbroer Nelson Piquet Jr. namen Verstappen zijn opmerkingen hem niet in dank af.

Alleen jaknikkers?

Vader Jos kan daar behoorlijk pissig van worden, zo geeft hij toe in De Telegraaf: "Weet je, van al die opmerkingen kan ik echt appelig worden. Ik heb het idee dat sommige mensen vaak maar wat roepen om in de picture te blijven. Max’ gevoel in de auto heeft niets te maken met de prestaties. Ik vraag me ook af waar sommige mensen zich druk om maken en zeggen dat Max zeurt. Dan luister je toch niet naar wat hij zegt? Je moet niet vergeten dat hij gewoon eerlijk antwoord geeft op vragen die hij krijgt. Het is niet zo dat hij er zelf telkens over begint. Dat Max zo direct is, zouden ze moeten omarmen. Of willen ze alleen jaknikkers in deze sport? Of coureurs die zeggen dat het allemaal geweldig is, maar er niets van menen?”, zo foetert hij in de ochtendkrant.

0,0 verstand

Ook mediaoptredens van personen die er volgens de voormalig Formule 1-couruer '0,0 verstand' van hebben, worden met de grond gelijk gemaakt: "Als ik zie wat er tegenwoordig alleen op de Nederlandse televisie of radio al wordt geroepen… Er zijn mensen met 0,0 verstand van zaken die net doen alsof ze alle kennis in pacht hebben. Die bijvoorbeeld zeggen dat je in de Formule 1 alleen een goede auto nodig hebt en verder niets. Dan hebben ze in 2021 en 2024 niet gezien hoe Max kampioen werd.”

