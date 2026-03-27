Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Riccardo Patrese heeft Mercedes er goed aan gedaan om vast te houden aan George Russell en Kimi Antonelli. De Italiaan stelt dat een van de twee huidige Mercedes-coureurs dit seizoen de wereldtitel gaat pakken, maar sluit een toekomstige komst van Max Verstappen naar de Duitse renstal niet uit.

De formatie van teambaas Toto Wolff kent een uitstekende start van het huidige wereldkampioenschap 2026. Na de eerste twee raceweekenden gaat Russell aan de leiding met 51 punten, op de voet gevolgd door zijn jonge teamgenoot Antonelli met 47 punten. Hoewel Wolff onlangs de geruchten over een overstap van Verstappen voor 2027 nog resoluut als onzinnig bestempelde, blijft de naam van de viervoudig wereldkampioen rondzingen. Verstappen rijdt momenteel nog altijd voor Red Bull Racing, nadat hij vorig jaar besloot om dat team trouw te blijven.

Keuze voor huidige coureurs

Vorig jaar werd er volop gespeculeerd over een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes. Patrese blikt bij Grosvenor Casinos terug op dat moment en de keuze die Wolff destijds moest maken. "Een jaar geleden hadden we het erover dat Max naar Mercedes zou gaan en wie er dan plaats moest maken, Russell of Antonelli", stelt de analist. "Ik zei dat als ik Toto was, ik op dat specifieke moment Russell zou behouden, omdat Kimi door een moeilijke periode ging en fouten maakte". Inmiddels is de situatie veranderd en heeft de jonge Italiaan zijn draai gevonden bij het team, wat resulteerde in een overwinning tijdens de hoofdrace in China. "Gelukkig ging Max niet naar Mercedes en kreeg Kimi de kans, en hij is nu volwassener geworden", vervolgt Patrese. "Kimi en Russell hebben de mogelijkheid om het kampioenschap te winnen. Een van die twee wordt dit seizoen wereldkampioen".

Russell of Antonelli?

Ondanks de huidige dominantie van de Mercedes W17 en het feit dat Lando Norris vorig jaar de wereldtitel veroverde, ziet Patrese de Nederlander nog altijd als de absolute maatstaf in de koningsklasse. Mocht de Red Bull-coureur in de toekomst alsnog de overstap willen maken, dan is daar volgens de Italiaan altijd ruimte voor. "Op dat moment, als Max daarheen wil, denk ik dat hij daarheen kan gaan, want hij is nog steeds de beste coureur in de Formule 1", oordeelt hij. Mocht het daadwerkelijk tot een samenwerking komen tussen Verstappen en Mercedes, dan wacht hem volgens Patrese een zware kluif aan de andere kant van de pitbox. Omdat de analist ervan overtuigd is dat de titel dit jaar naar Russell of Antonelli gaat, zal Verstappen het moeten opnemen tegen een regerend kampioen. Russell won eerder dit seizoen al de Grand Prix van Australië en de sprintrace in China, terwijl Antonelli in Australië als tweede over de streep kwam. "Dus uiteindelijk zal degene die zijn teamgenoot wordt, de regerend wereldkampioen zijn", concludeert Patrese. "Of het nu Russell of Kimi is, we zullen zien".

