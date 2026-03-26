Max Verstappen looks down with a background of a Japanese flag

'Als Red Bull die balans op orde krijgt, kijk ik niet gek op van een Red Bull op het podium'

Max Verstappen looks down with a background of a Japanese flag — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

GPFans-redacteur én presentator Remy Ramjiawan denkt dat de kans groot is dat Red Bull Racing tijdens de aanstaande Grand Prix van Japan weer een rol van betekenis gaat spelen in de top van het veld. Hoewel het team een moeizame start van het seizoen kende, verwacht de analist dat een podiumplaats voor Max Verstappen in Suzuka mogelijk is.

De start van het huidige racejaar verliep voor de formatie uit Milton Keynes verre van vlekkeloos. Na een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China door een technisch defect aan het koelsysteem van het Energy Recovery System, staat de teller voor Verstappen nog op een relatief laag puntenaantal. Ondertussen domineert Mercedes de openingsfase van het kampioenschap met twee opeenvolgende dubbelzeges, waarbij zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli al een overwinning op hun naam schreven.

Kansen voor Red Bull

Ondanks de huidige dominantie van de Zilverpijlen ziet Ramjiawan in GPFans Raceteam kansen voor de regerend wereldkampioen op het Japanse circuit. "Ik zou er niet van opkijken als Red Bull daar gewoon bij staat in die top drie", zo stelt hij. Hij wijst erop dat de voorgaande races geen representatief beeld gaven van de werkelijke snelheid van de RB22. In Australië moest Verstappen immers als twintigste starten na een crash in de kwalificatie, terwijl hij in China voortijdig de strijd moest staken terwijl hij op de zesde positie reed.

Zoektocht naar racepace

De focus ligt volgens Ramjiawan vooral op het moment dat Verstappen een probleemloze race kan rijden om zijn werkelijke snelheid te tonen. "We willen eigenlijk Verstappen gewoon zien die even een beetje ruimte heeft en kijken welke racepace hij nou kan neerzetten. En dan denk ik dat hij ook wel in die top drie staat", legt hij uit. De RB22 kampt momenteel nog met balansproblemen en aanzienlijk overgewicht, maar als deze technische zaken worden aangepakt, ziet het er volgens de analist rooskleuriger uit. "Als Red Bull die balans op orde krijgt, zou ik er niet gek van opkijken dat er een Red Bull op het podium eindigt", aldus Ramjiawan.

Max Verstappen podcast

Journalist reageert na wegsturen door Verstappen: "Belangrijkere problemen in de wereld"

Verstappen zorgt voor verdeeldheid na wegsturen journalist: "Erg kinderachtig van Max"

Patrese waarschuwt Formule 1: 'Max Verstappen kunnen we niet verliezen'

Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Net binnen

21:45
Recap
Verstappen veroorzaakt rel met journalist, FIA geeft geen DSQ aan illegale Mercedes | GPFans Recap
21:00
Hoe laat begint het raceweekend in Japan op Suzuka?
20:10
Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"
18:44
Piastri mikt in Japan op minimaal doel: 'De lichten aan zien gaan"
18:05
Hamilton reageert op kritiek: "Niemand traint zo hard als ik"
F1-nieuws

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

VIDEO | Richard Verschoor open over toekomst in Formule E | GPFans Raceteam

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'

