Verstappen zorgt voor verdeeldheid na wegsturen journalist: "Erg kinderachtig van Max"
Max Verstappen zorgde op donderdag tijdens de mediadag in Japan voor de nodige opschudding door een Britse journalist de deur te wijzen tijdens zijn mediasessie, alvorens men kon beginnen. Het levert de Red Bull-coureur na afloop de nodige kritiek op.
Op donderdag veroorzaakte Verstappen in de paddock tijdens zijn mediasessie een hoop controverse, toen hij besloot om The Guardian-journalist Giles Richards weg te sturen uit de Red Bull-motorhome. Het gaat terug naar vorig jaar, waar Verstappen zich in Abu Dhabi irriteerde aan de vraagstelling van de journalist in kwestie. Hij refereerde destijds terug naar het beruchte George Russell-moment in Barcelona, met de vraag of hij uiteindelijk daar de titel had laten liggen. "Je geeft me nu zo’n stomme grijns. Ik weet het niet. Ja, het hoort er uiteindelijk bij in de autosport. Je leert ervan. Het kampioenschap bestaat uit 24 races. Ik heb in de tweede helft van het seizoen ook veel vroege kerstcadeaus gekregen, dus daar kun je ook vraagtekens bij zetten", zei hij toen onder meer.
Weggestuurde journalist
Dit keer was Richards terug in Japan voor het mediamoment van de Nederlander. Verstappen was echter direct duidelijk toen hij Richards zag: "Ik begin pas als hij weggaat", stelde de Nederlander. Richards reageerde verbaasd: "Serieus?" Verstappen maakte echter geen grap: "Jup." Richards besefte blijkbaar dat het te maken had met zijn vraag van het afgelopen jaar: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Wil je dat ik wegga?" Waarop Verstappen wederom duidelijk was: "Ja." Richards wilde bevestiging: "Het komt dus door de vraag die ik je stelde in Abu Dhabi?" Verstappen bevestigde opnieuw, met een duidelijk verzoek: "Ga weg." Het moment in Japan heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Waar een hoop fans hem gelijk geven, is er ook een duidelijk kamp dat minder gediend is van de acties van de Red Bull-rijder.
