Verstappen walking on the F1 grid in Red Bull 2026 kit looking annoyed

Verstappen zorgt voor verdeeldheid na wegsturen journalist: "Erg kinderachtig van Max"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen zorgde op donderdag tijdens de mediadag in Japan voor de nodige opschudding door een Britse journalist de deur te wijzen tijdens zijn mediasessie, alvorens men kon beginnen. Het levert de Red Bull-coureur na afloop de nodige kritiek op.

Op donderdag veroorzaakte Verstappen in de paddock tijdens zijn mediasessie een hoop controverse, toen hij besloot om The Guardian-journalist Giles Richards weg te sturen uit de Red Bull-motorhome. Het gaat terug naar vorig jaar, waar Verstappen zich in Abu Dhabi irriteerde aan de vraagstelling van de journalist in kwestie. Hij refereerde destijds terug naar het beruchte George Russell-moment in Barcelona, met de vraag of hij uiteindelijk daar de titel had laten liggen. "Je geeft me nu zo’n stomme grijns. Ik weet het niet. Ja, het hoort er uiteindelijk bij in de autosport. Je leert ervan. Het kampioenschap bestaat uit 24 races. Ik heb in de tweede helft van het seizoen ook veel vroege kerstcadeaus gekregen, dus daar kun je ook vraagtekens bij zetten", zei hij toen onder meer.

Weggestuurde journalist

Dit keer was Richards terug in Japan voor het mediamoment van de Nederlander. Verstappen was echter direct duidelijk toen hij Richards zag: "Ik begin pas als hij weggaat", stelde de Nederlander. Richards reageerde verbaasd: "Serieus?" Verstappen maakte echter geen grap: "Jup." Richards besefte blijkbaar dat het te maken had met zijn vraag van het afgelopen jaar: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Wil je dat ik wegga?" Waarop Verstappen wederom duidelijk was: "Ja." Richards wilde bevestiging: "Het komt dus door de vraag die ik je stelde in Abu Dhabi?" Verstappen bevestigde opnieuw, met een duidelijk verzoek: "Ga weg." Het moment in Japan heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Waar een hoop fans hem gelijk geven, is er ook een duidelijk kamp dat minder gediend is van de acties van de Red Bull-rijder.

Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Japan

Meer F1-nieuws

Verstappen reageert kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten ook in de spiegel kijken

Verstappen reageert kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten ook in de spiegel kijken

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

  • Vandaag 10:06
  • 13
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • Vandaag 08:21
  • 7
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • Vandaag 07:28
  • 11
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

  • Vandaag 08:42
  • 8
Verstappen wordt niet warm van FIA-regelwijziging: 'Het zal niet genoeg zijn'

Verstappen wordt niet warm van FIA-regelwijziging: 'Het zal niet genoeg zijn'

  • Vandaag 09:18
  • 3

15:59
Video
VIDEO: Max Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan l GPFans News
14:39
Patrese waarschuwt Formule 1: 'Max Verstappen kunnen we niet verliezen'
13:53
Leclerc ziet Ferrari niet meer meedoen om titel: "Onwaarschijnlijk"
13:26
Verstappen reageert kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten ook in de spiegel kijken
12:49
Antonelli verschijnt in Japan met brace om hand: "Niets ernstigs"
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
