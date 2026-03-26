Max Verstappen zorgde op donderdag tijdens de mediadag in Japan voor de nodige opschudding door een Britse journalist de deur te wijzen tijdens zijn mediasessie, alvorens men kon beginnen. Het levert de Red Bull-coureur na afloop de nodige kritiek op.

Op donderdag veroorzaakte Verstappen in de paddock tijdens zijn mediasessie een hoop controverse, toen hij besloot om The Guardian-journalist Giles Richards weg te sturen uit de Red Bull-motorhome. Het gaat terug naar vorig jaar, waar Verstappen zich in Abu Dhabi irriteerde aan de vraagstelling van de journalist in kwestie. Hij refereerde destijds terug naar het beruchte George Russell-moment in Barcelona, met de vraag of hij uiteindelijk daar de titel had laten liggen. "Je geeft me nu zo’n stomme grijns. Ik weet het niet. Ja, het hoort er uiteindelijk bij in de autosport. Je leert ervan. Het kampioenschap bestaat uit 24 races. Ik heb in de tweede helft van het seizoen ook veel vroege kerstcadeaus gekregen, dus daar kun je ook vraagtekens bij zetten", zei hij toen onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Weggestuurde journalist

Dit keer was Richards terug in Japan voor het mediamoment van de Nederlander. Verstappen was echter direct duidelijk toen hij Richards zag: "Ik begin pas als hij weggaat", stelde de Nederlander. Richards reageerde verbaasd: "Serieus?" Verstappen maakte echter geen grap: "Jup." Richards besefte blijkbaar dat het te maken had met zijn vraag van het afgelopen jaar: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Wil je dat ik wegga?" Waarop Verstappen wederom duidelijk was: "Ja." Richards wilde bevestiging: "Het komt dus door de vraag die ik je stelde in Abu Dhabi?" Verstappen bevestigde opnieuw, met een duidelijk verzoek: "Ga weg." Het moment in Japan heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Waar een hoop fans hem gelijk geven, is er ook een duidelijk kamp dat minder gediend is van de acties van de Red Bull-rijder.

Max is talented but he’s a spoiled child. He can do what he wants inside RB, and no one will say anything, so he believes he can behave how he wants. Someone from F1 management needs to sort this out, not acceptable behaviour — DB (@dbdegn) March 26, 2026

what a fuckin crybaby 😭😭😭😭 — Mo (@C2ncel_me) March 26, 2026

Max is clearly in the wrong here. The Barcelona question was legit and Max overreacted then.



So when you ask a question he doesn't like you are banned from any further press conferences?



Who is he to decide that? — Eric Valente (@Crypto_Valente) March 26, 2026

L Max this time, he shouldn't bully journalists he doesn't like out. — Czartuch (@Czartafarianin) March 26, 2026

How do some people ACTUALLY find this guy likeable? — Daniel Skuse (@DanielSkuseF1) March 26, 2026

Om nou journalisten weg te sturen omdat hun vragen je niet aan staan gaat wel ver hoor. Lijkt me de omgekeerde wereld. Geen goede zaak. — Jorninho (@Jorninho1908) March 26, 2026

Het is en blijft een verwend kind en een full blown jankerd — Simaora (@PietPen1312) March 26, 2026

Erg kinderachtig van Max — Formula_NL (@Formula_NL) March 26, 2026

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

