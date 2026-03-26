Verstappen reageert kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten ook in de spiegel kijken
Het nieuwste relletje binnen de Formule 1 is donderdagochtend ontstaan en heeft opnieuw te maken met Max Verstappen. Het gaat niet om een actie op de baan of een straf van de FIA, maar ditmaal staat de Nederlander ter discussie omdat hij een journalist de zaal uit heeft gestuurd. Dat kan rekenen op de nodige boze reacties vanuit de Britse Formule 1-journalistiek.
De relatie tussen de Engelse Formule 1-journalistiek en Verstappen is de afgelopen jaren er een geweest van vallen en opstaan. Sinds de Nederlander in 2021 de strijd aanging met Lewis Hamilton, is hij neergezet als de agressieve coureur die Hamilton beroofde van zijn achtste titel. Dat laatste was letterlijk de reden waarom Ted Kravitz in 2022 door Red Bull werd geboycot. Later gaf Kravitz in The Telegraph aan dat er simpelweg sprake was van een misverstand: "Dat was destijds geen afwijkende mening. Volgens mij zat de misvatting erin dat bepaalde mensen binnen Red Bull dachten dat ik zei dat zij iets verkeerd hadden gedaan, terwijl ze natuurlijk helemaal niets verkeerd deden."
Britse F1-journalisten nemen positie in
Nadat de journalist van The Guardian er vanochtend werd uitgezet bij de persconferentie, is er weinig sympathie voor de actie van de Nederlander. De journalisten aan de overkant van de plas buitelen dan ook over elkaar heen om de actie van Verstappen te veroordelen.
Opinie: Verstappen reageert wat kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten in spiegel kijken
Natuurlijk verdient de actie van Verstappen niet de schoonheidsprijs en als journalist zie ik niet graag een collega zomaar de deur gewezen worden. Je zou het zelfs kunnen omschrijven als wat kleinzerig van Verstappen. Desalniettemin is het wel heel makkelijk om over het punt van respect heen te stappen. Zo had de desbetreffende collega in Abu Dhabi natuurlijk ook kunnen vragen: baal je er niet van dat je de titel hebt misgelopen omdat je in Oostenrijk van de baan werd getikt door Kimi Antonelli? Maar nee, het moest natuurlijk het moment in Barcelona zijn, want dat scoort. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat coureurs net mensen zijn en dat als je ze maar lang genoeg prikkelt, ze een keer terugbijten; hoe terecht of onterecht dat ook is.
