Het nieuwste relletje binnen de Formule 1 is donderdagochtend ontstaan en heeft opnieuw te maken met Max Verstappen. Het gaat niet om een actie op de baan of een straf van de FIA, maar ditmaal staat de Nederlander ter discussie omdat hij een journalist de zaal uit heeft gestuurd. Dat kan rekenen op de nodige boze reacties vanuit de Britse Formule 1-journalistiek.

De relatie tussen de Engelse Formule 1-journalistiek en Verstappen is de afgelopen jaren er een geweest van vallen en opstaan. Sinds de Nederlander in 2021 de strijd aanging met Lewis Hamilton, is hij neergezet als de agressieve coureur die Hamilton beroofde van zijn achtste titel. Dat laatste was letterlijk de reden waarom Ted Kravitz in 2022 door Red Bull werd geboycot. Later gaf Kravitz in The Telegraph aan dat er simpelweg sprake was van een misverstand: "Dat was destijds geen afwijkende mening. Volgens mij zat de misvatting erin dat bepaalde mensen binnen Red Bull dachten dat ik zei dat zij iets verkeerd hadden gedaan, terwijl ze natuurlijk helemaal niets verkeerd deden."

Britse F1-journalisten nemen positie in

Nadat de journalist van The Guardian er vanochtend werd uitgezet bij de persconferentie, is er weinig sympathie voor de actie van de Nederlander. De journalisten aan de overkant van de plas buitelen dan ook over elkaar heen om de actie van Verstappen te veroordelen.

Its your choice if you want to answer a question but to force a journo to leave before you start is just childish and pathetic



The guy didn't even ask anything out of pocket back in AD, it was about an incident where Max purposefully crashed into someone and cost himself points https://t.co/oJziDbHVS1 — Aldas🇱🇹 (@Aldas001) March 26, 2026

No issue with drivers not liking questions - and telling us such. Part of the job is to ask and it's their right to answer how they see fit. But refusing to have a journalist in your media session at all comes across as incredibly petulant — Nate Saunders (@natesaundersF1) March 26, 2026

Teams and drivers are allowed to blank media if they feel they're having unfair coverage or if info gets leaked early. But to kick someone out isn't a great look and a real sign for the first time since 2018, Verstappen is feeling the strain. 2/2 — Ed Spencer (@EdSpencer99) March 26, 2026

Opinie: Verstappen reageert wat kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten in spiegel kijken

Natuurlijk verdient de actie van Verstappen niet de schoonheidsprijs en als journalist zie ik niet graag een collega zomaar de deur gewezen worden. Je zou het zelfs kunnen omschrijven als wat kleinzerig van Verstappen. Desalniettemin is het wel heel makkelijk om over het punt van respect heen te stappen. Zo had de desbetreffende collega in Abu Dhabi natuurlijk ook kunnen vragen: baal je er niet van dat je de titel hebt misgelopen omdat je in Oostenrijk van de baan werd getikt door Kimi Antonelli? Maar nee, het moest natuurlijk het moment in Barcelona zijn, want dat scoort. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat coureurs net mensen zijn en dat als je ze maar lang genoeg prikkelt, ze een keer terugbijten; hoe terecht of onterecht dat ook is.

