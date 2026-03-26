Het was Max Verstappen die in Japan toch wel de nodige wenkbrauwen deed fronsen. De Nederlander stuurde voorafgaand aan het persmoment in Japan een Britse journalist weg. Hoewel hij daar een reden voor had, viel de actie niet bij iedereen in goede aarde.

Afgelopen seizoen werd Verstappen afgevlagd als vicekampioen en liep hij de titel op twee punten mis. McLaren was het hele seizoen het snelst, maar de Britse pers zoomde vooral in op het moment in Barcelona tussen George Russell en Verstappen. Daarbij deelde de Nederlander een beuk uit en kreeg hij een straf. Verstappen was van mening dat de titel op andere momenten in het seizoen door zijn vingers was geglipt, terwijl de Engelse pers juist het incident met Russell als oorzaak aanwees.

De viervoudig kampioen zag tijdens het persmoment in Japan The Guardian-journalist Giles Richards aanschuiven, en juist hij bleef doorvragen in Abu Dhabi. De Nederlander wilde in Suzuka dan ook niet aan het persmoment beginnen voordat Richards de zaal had verlaten. Dit zorgde voor gemengde reacties op social media.

Max made the absolute right call here.These journalists think they can just ask stupid, silly questions without any consequences. — yoyo (@yoyo942687) March 26, 2026

What a spoilt brat. Try behaving like the role model the media keeps trying to tell us you are, Max.

Can you imagine how he'd have behaved after AD21? — Jackie (@JackieF1nut) March 26, 2026

Max did apologize for the crash and took the blame for it. I don't think there was any need for this question after 5-6 months since it had happened. So the question was annoying. That being said, it's done and over now. He shouldn't hold a grudge for this. — Djoker Cristi (@DjokernoleC) March 26, 2026

British comments incoming take cover 🪖 pic.twitter.com/fOS5E2DknJ — Nethul (@JustNethul) March 26, 2026

This guy is like a petulant little child — Andrew Lockwood (@AndrewL49247391) March 26, 2026

Good. Fight with these fucks Max — Dżejkob (@Dejkob85367481) March 26, 2026

Good on Max! About time he stood up to it. The British media has been targeting him with biased, toxic narratives for years, constantly trying to provoke instead of report. If they can’t show basic fairness, they can stay out. He doesn’t owe them anything. pic.twitter.com/rkYl7WtFGC — 𝙲𝚢𝚗𝚝𝚑𝚒𝚊 𝙶𝚘𝚎𝚍𝚑𝚊𝚛𝚝 (@CynthiaGoedhart) March 26, 2026

Why are people offended by Max’s decision to protect his peace. We all do this in our day to say lives. — F1 Jayy (@F1JayyUK) March 26, 2026

Seems a bit childish. — Ronald van Bakel (@RonaldvanBakel) March 26, 2026

Het houdt een keer op natuurlijk. Ik geef Max gelijk. — Coen. (@coen197) March 26, 2026

Yep, likely to be a wanker. Max is a legend. — Nick the chopper 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@ChopperThe3555) March 26, 2026

