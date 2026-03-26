Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"
Het was Max Verstappen die in Japan toch wel de nodige wenkbrauwen deed fronsen. De Nederlander stuurde voorafgaand aan het persmoment in Japan een Britse journalist weg. Hoewel hij daar een reden voor had, viel de actie niet bij iedereen in goede aarde.
Afgelopen seizoen werd Verstappen afgevlagd als vicekampioen en liep hij de titel op twee punten mis. McLaren was het hele seizoen het snelst, maar de Britse pers zoomde vooral in op het moment in Barcelona tussen George Russell en Verstappen. Daarbij deelde de Nederlander een beuk uit en kreeg hij een straf. Verstappen was van mening dat de titel op andere momenten in het seizoen door zijn vingers was geglipt, terwijl de Engelse pers juist het incident met Russell als oorzaak aanwees.
Verstappen maakt korte metten met F1-journalist in Japan
De viervoudig kampioen zag tijdens het persmoment in Japan The Guardian-journalist Giles Richards aanschuiven, en juist hij bleef doorvragen in Abu Dhabi. De Nederlander wilde in Suzuka dan ook niet aan het persmoment beginnen voordat Richards de zaal had verlaten. Dit zorgde voor gemengde reacties op social media.
