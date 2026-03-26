close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen in Bahrain during testing

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Max Verstappen in Bahrain during testing — Foto: © IMAGO
4 reacties

Redactie

Het was Max Verstappen die in Japan toch wel de nodige wenkbrauwen deed fronsen. De Nederlander stuurde voorafgaand aan het persmoment in Japan een Britse journalist weg. Hoewel hij daar een reden voor had, viel de actie niet bij iedereen in goede aarde.

Afgelopen seizoen werd Verstappen afgevlagd als vicekampioen en liep hij de titel op twee punten mis. McLaren was het hele seizoen het snelst, maar de Britse pers zoomde vooral in op het moment in Barcelona tussen George Russell en Verstappen. Daarbij deelde de Nederlander een beuk uit en kreeg hij een straf. Verstappen was van mening dat de titel op andere momenten in het seizoen door zijn vingers was geglipt, terwijl de Engelse pers juist het incident met Russell als oorzaak aanwees.

Verstappen maakt korte metten met F1-journalist in Japan

De viervoudig kampioen zag tijdens het persmoment in Japan The Guardian-journalist Giles Richards aanschuiven, en juist hij bleef doorvragen in Abu Dhabi. De Nederlander wilde in Suzuka dan ook niet aan het persmoment beginnen voordat Richards de zaal had verlaten. Dit zorgde voor gemengde reacties op social media.

Remy Ramjiawan
Geschreven door
Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans
Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Japan Grand Prix van Japan Suzuka Suzuka International Racing Course

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • 1 uur geleden
  • 6
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

  • 11 minuten geleden
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

  • 47 minuten geleden
  • 3
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

  • 1 uur geleden
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

  • 1 uur geleden
  • 1
FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

08:42
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"
08:05
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
07:46
FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem
07:28
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan
06:59
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x