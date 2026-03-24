FIA pakt door vanwege 2026-auto's: dit zijn de nieuwe belangrijke punten op Suzuka
FIA pakt door vanwege 2026-auto's: dit zijn de nieuwe belangrijke punten op Suzuka
De F1 Grand Prix van Japan staat voor de deur en net als met ieder raceweekend worden er hier en daar wijzigingen doorgevoerd, vanwege de nieuwe technische reglementen. GPFans legt uit waar de zogeheten 'Straight Mode'-zones komen en waar de 'Overtake'-punten liggen.
De Japanse Grand Prix is al vijftig keer eerder gehouden en 39 keer daarvan maakte het deel uit van het wereldkampioenschap Formule 1. In 1976, 1977, 2007 en 2008 racete de koningsklasse op Fuji Speedway, maar alle andere jaren werd het op het Suzuka International Racing Course georganiseerd. Dat is aankomend weekend niet anders. Ferrari hoopt op zondag Mercedes te kunnen verslaan met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De Scuderia heeft al sinds 2004 niet meer in Japan gewonnen. De afgelopen vier wedstrijden op Suzuka staan allemaal op naam van Max Verstappen.
Belangrijke punten op het circuit
De DRS is sinds dit seizoen verdwenen uit de Formule 1. Toch klapt de achtervleugel open, evenals de voorvleugel, dankzij de actieve aerodynamica. We gaan ten opzichte van vorig jaar van één DRS-zone naar twee 'Straight Mode'-zones. Deze liggen op het start-finishgedeelte en op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R. De coureurs mogen in die zones zo vaak mogelijk gebruikmaken van de actieve aerodynamica. Ze hoeven dus niet binnen één seconde van hun voorligger te zitten.
Dat is wel het geval bij de zogeheten Overtake. Coureurs krijgen meer elektrische energie, als ze de Overtake inzetten en dit mag als ze binnen één seconde van iemand zitten bij het detectiepunt. Deze ligt bij de exit van de laatste chicane. Die elektrische energie mag over de hele ronde verspreid worden of op één kort gedeelte snel opgemaakt worden. Dat heeft de coureur zelf in de hand.
