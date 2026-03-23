Het team van Red Bull Racing heeft in het nieuwe seizoen diverse problemen weg te werken, zo melden Anthony Davidson en F1-commentator David Croft. Het duo stelt dat vooral het gewicht van de RB22 een zorgenkindje is en mogelijk zelfs de oorzaak is van het geklaag van Max Verstappen.

Het Oostenrijkse team heeft in 2026 nog geen sterke start gehad. Zo viel Isack Hadjar uit in Melbourne en moest Verstappen de race in China staken vanwege technische problemen. Daarnaast heeft teambaas Laurent Mekies eerder al aangegeven dat er wat betreft de power unit hier en daar problemen worden verwacht en dat dit mogelijk nog punten gaat kosten. Technisch directeur Pierre Waché was iets optimistischer en stelde dat er nog wel wat tijd te winnen valt op aerodynamisch vlak.

Gewichtsproblemen

Nu blijkt ook dat de RB22 simpelweg wat te zwaar is en dat is volgens ‘Crofty’ opvallend. De Oostenrijkse renstal blonk de afgelopen jaren juist uit op technisch gebied. Davidson vult de commentator aan en stelt dat het vermoedelijke overgewicht van zo’n twintig kilo niet makkelijk weg te werken is. "Je gaat echt problemen krijgen met twintig kilo extra, zoals Williams nu ook ervaart, als je auto boven het minimumgewicht zit", aldus Davidson in de The F1 Show-Podcast.

RB22 nog niet op volle toeren gezien door gewicht

Daar ligt volgens de oud-F1-coureur dan ook de eerste prioriteit: "Totdat ze dat gewicht van de auto halen, kun je volgens mij het vermogen van de motor of de wegligging van de auto eigenlijk niet goed inschatten als het gaat om het tempoverlies ten opzichte van de concurrentie." Daarbij begrijpt hij de kritische woorden van Verstappen over de huidige stand van de Formule 1. "Als je alles bij elkaar optelt, dan snap ik wel waarom Max niet de gelukkigste man is aan het begin van deze nieuwe regels en reglementen", aldus Davidson.

