Max Verstappen in Shanghai

Gewichtsproblemen RB22 groter dan gedacht: 'Snap wel waarom Max niet zo gelukkig is'

Max Verstappen in Shanghai — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing heeft in het nieuwe seizoen diverse problemen weg te werken, zo melden Anthony Davidson en F1-commentator David Croft. Het duo stelt dat vooral het gewicht van de RB22 een zorgenkindje is en mogelijk zelfs de oorzaak is van het geklaag van Max Verstappen.

Het Oostenrijkse team heeft in 2026 nog geen sterke start gehad. Zo viel Isack Hadjar uit in Melbourne en moest Verstappen de race in China staken vanwege technische problemen. Daarnaast heeft teambaas Laurent Mekies eerder al aangegeven dat er wat betreft de power unit hier en daar problemen worden verwacht en dat dit mogelijk nog punten gaat kosten. Technisch directeur Pierre Waché was iets optimistischer en stelde dat er nog wel wat tijd te winnen valt op aerodynamisch vlak.

Gewichtsproblemen

Nu blijkt ook dat de RB22 simpelweg wat te zwaar is en dat is volgens ‘Crofty’ opvallend. De Oostenrijkse renstal blonk de afgelopen jaren juist uit op technisch gebied. Davidson vult de commentator aan en stelt dat het vermoedelijke overgewicht van zo’n twintig kilo niet makkelijk weg te werken is. "Je gaat echt problemen krijgen met twintig kilo extra, zoals Williams nu ook ervaart, als je auto boven het minimumgewicht zit", aldus Davidson in de The F1 Show-Podcast.

RB22 nog niet op volle toeren gezien door gewicht

Daar ligt volgens de oud-F1-coureur dan ook de eerste prioriteit: "Totdat ze dat gewicht van de auto halen, kun je volgens mij het vermogen van de motor of de wegligging van de auto eigenlijk niet goed inschatten als het gaat om het tempoverlies ten opzichte van de concurrentie." Daarbij begrijpt hij de kritische woorden van Verstappen over de huidige stand van de Formule 1. "Als je alles bij elkaar optelt, dan snap ik wel waarom Max niet de gelukkigste man is aan het begin van deze nieuwe regels en reglementen", aldus Davidson.

'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing

Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname

Verstappen ziet positieve punten na diskwalificatie: "We blijven doorgaan"

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap

Net binnen

12:15
Team Redline gaat door onder nieuwe naam: Verstappen Sim Racing
11:59
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
11:28
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
11:00
Ocon ontvangt zeeën aan doodsbedreigingen: "Triest en beschamend"
10:32
Verstappen helpt NLS aan historische mijlpaal door deelname
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace Max Verstappen

Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace

28 minuten geleden 1
'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1' Max Verstappen

'Vertrek Verstappen zou motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1'

3 uur geleden
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput" Max Verstappen

Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"

3 uur geleden 5
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

21 maart 2026 20:42 12
