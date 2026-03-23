Ralf Schumacher is klaar met het gedrag van een deel van de Argentijnse achterban van Franco Colapinto. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de grens bereikt na een incident tussen Colapinto en Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van China. Schumacher stelt dat de online haatstorm die na de race in Shanghai losbarstte, absoluut niet door de beugel kan.

De commotie ontstond nadat Ocon in een fel duel met Colapinto een fout maakte, wat resulteerde in een aanvaring. Hoewel de Fransman door de wedstrijdleiding schuldig werd bevonden en een tijdstraf van tien seconden incasseerde, verschoof de aandacht al snel naar sociale media. Daar werden Ocon en zijn familie overspoeld met ernstige beledigingen en bedreigingen. Voor Schumacher is de maat hiermee vol. "We moeten het ook hebben over de schaduwzijde van de Argentijnse fans, en het is niet de eerste keer", zo opent de oud-coureur zijn betoog in de podcast Backstage Boxengasse.

Onacceptabel gedrag op internet

Schumacher steekt zijn mening over de berichten die Ocon en diens naasten ontvingen niet onder stoelen of banken. "Dat is echt verschrikkelijk", stelt hij vast. "Ik vind het triest en beschamend. Gewoon omdat het niets meer met sport te maken heeft." De Duitser benadrukt dat hij Argentinië kent als een land met geweldige mensen, maar dat de anonimiteit van het internet een nare kant naar boven brengt. "Maar vooral op internet zie je dat wie kritisch is, wordt uitgescholden of zelfs bedreigd", klinkt het.

Volgens de analist hoort agressie op geen enkele manier thuis in de huidige maatschappij, laat staan in de racerij. Hij vindt dan ook dat er harder moet worden opgetreden tegen accounts die zich schuldig maken aan intimidatie. "Geweld of oproepen tot geweld op internet kunnen niet. Dat hoort nergens thuis in deze wereld", aldus Schumacher.

De invloed van Netflix

De Duitser ziet een verband tussen de groeiende populariteit van de Formule 1 en de toename van dit soort incidenten. Hij wijst daarbij naar de invloed van de bekende documentaireserie over de sport. "Door Netflix is de Formule 1 veel breder geworden", legt hij uit. "Er zijn veel meer fans bij gekomen, van jong tot oud en uit allerlei hoeken. En als zoveel verschillende mensen samenkomen, zitten daar helaas ook dit soort types tussen."

Het is volgens Schumacher bovendien niet voor het eerst dat de sport te maken krijgt met wangedrag van supporters. Hij herinnert zich vergelijkbare situaties uit het recente verleden, waaronder de verhalen van een paar jaar geleden op de Red Bull Ring waar vrouwen door fans werden bedreigd. "Ook in Mexico heb je weleens dingen gezien waarvan je denkt: dat hoort gewoon niet in de Formule 1 thuis", memoreert de Duitser.

Oproep vanuit kamp-Colapinto

De situatie liep ditmaal zo hoog op dat zelfs het management van Colapinto, Bullet Sports Management, zich genoodzaakt voelde om een officieel statement naar buiten te brengen. Hierin werd de achterban dringend verzocht om te stoppen met de haatberichten aan het adres van Ocon en het team van Haas. Schumacher ziet dit als een teken dat de ernst van de zaak breed wordt gedragen door de betrokkenen.

"De mensen rondom Colapinto hebben ook gemeld dat niemand haat of doodsbedreigingen moet sturen naar Esteban Ocon, zijn familie of zijn omgeving", zo merkt de oud-coureur op. Uiteindelijk is dit gedrag volgens Schumacher vooral schadelijk voor de coureur die de fans juist proberen te steunen. De Argentijn wist in China nog knap een punt te scoren door als tiende te finishen, maar die prestatie werd overschaduwd door de gebeurtenissen buiten de baan. Schumacher besluit dan ook dat de fanatieke achterban hun eigen held hiermee geen dienst bewijst: "Het is geen goede reclame voor Argentinië en zeker niet wat Franco Colapinto wil."

