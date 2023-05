Brian Van Hinthum

Zaterdag 20 mei 2023 09:57 - Laatste update: 10:19

Dit weekend viel de Formule 1-race op Emilia-Romagna letterlijk en figuurlijk in het water wegens de ellendige omstandigheden in het gebied en dus zijn we een week vrij. Volgende week staat de Grand Prix van Monaco in Monte Carlo op het programma, maar ook daar ziet het er voorlopig niet rooskleurig uit.

Inmiddels zitten de eerste zes Grands Prix van het seizoen erop, waarvan we er - zoals inmiddels natuurlijk bekend - slechts vijf hebben kunnen rijden wegens de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Inmiddels zijn we dus begonnen aan het Europese seizoen, wat betekent dat de legendarische Grand Prix van Monaco eraan zit te komen. Over een klein weekje is het zo ver en dus kan het uitkijken naar de race beginnen. Voorlopig lijken de weersvoorspellingen echter nog niet mee te willen werken.

Artikel gaat verder onder video

Het circuit

De race die door de straten van Monaco gaat werd al in 1929 bedacht door Anthony NoghĆØs. Datzelfde jaar werd het circuit, dat 18 bochten kent en over 3,340 kilometer gaat, geopend. Het circuit wordt doorgaans in zes weken tijd opgebouwd, terwijl het drie weken duurt om weer af te breken. Ondanks dat het circuit anno 2022 niet helemaal meer geschikt is voor het racen met Formule 1-auto's, keert het circus vooralsnog gewoon traditioneel elk jaar terug in de straten van Monaco.

Het circuit kent meerdere iconische bochten en stukken, zo zien we de bocht bij het Casino, de Grand Hotel Hairpin - de langzaamste bocht op de hele Formule 1-kalender -, de welbekende tunnel en Piscine, de S-bocht vlak na het zwembad. Ayrton Senna wist zich zes keer tot koning van Monaco te kronen. Michael Schumacher en Graham Hill wonnen vijf keer. Max Verstappen wist in 2021 voor het eerst de felbegeerde overwinning in het Prinsendom te pakken.

Weerbericht

Hoewel je bij Monaco natuurlijk aan zon, zee en strand denkt, kan het daar ook flink plenzen. Dat zagen we ook tijdens de race van vorig seizoen, toen er ineens een bak water op het circuit viel vlak voor we zouden beginnen. Ook voor komend weekend ziet het er nog allerminst rooskleurig uit. Van donderdag tot en met zondag worden er regenbuitjes voorspelt, waarbij er op vrijdag en zaterdag zelfs sprake kan zijn van onweersbuien. Op zondag is er alleen kans op regen, al ligt die kans wel lager dan tijdens de rest van het weekend: 35 procent.. De temperatuur ligt het hele weekend rond de maximum van 22 graden Celsius.