De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
Nyck de Vries staat dit weekend voor een nieuwe uitdaging tijdens de allereerste Madrid E-Prix. De Nederlandse coureur, die dit jaar een druk programma combineert in de Formule E, het World Endurance Championship en als test- en simulatorrijder bij McLaren, is zeer te spreken over het Circuito del Jarama. Ondertussen heeft hij ook een vinger in de pap bij McLaren in de Formule 1.
De Vries kijkt met veel enthousiasme naar de lay-out van de baan in Madrid, waar hij in het verleden al eens eerder in actie kwam. "Ik vond het echt een fantastisch circuit, heel old school, geen runoff, gras en gravel. Ik kijk ernaar uit", zo vertelt de Mahindra-coureur na een vraag van GPFans. Het circuit staat bekend om zijn hoogteverschillen en technische bochten, wat volgens de Nederlander ook de nodige inhaalmogelijkheden biedt. Hij wijst daarbij specifiek naar een aantal punten op de baan.
Strategie en energieverbruik
In de Formule E draait alles om energiemanagement en De Vries verwacht dat dit in Madrid een grote rol gaat spelen, zeker in de openingsfase van de race. "Met lift and coast natuurlijk vrij snel naast iemand kan komen, zeker in de eerste vijf rondes wanneer target voor de race nog vrij laag is. Als een target snel omhoog gaat, wordt het moeilijker", legt hij uit. Naarmate de race vordert en het tempo omhoog gaat, wordt het volgens de coureur echter steeds lastiger om posities te winnen door het stijgende energieverbruik.
Vergelijking met LMP1
Naast zijn werk in de Formule E en het WEC is De Vries nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Formule 1-auto van McLaren, waar nu natuurlijk de regels met de nieuwe motoren de headlines domineren. "Ik werk natuurlijk samen met McLaren, heel nauw, dus daar ben ik zeker bij betrokken. Ik zou alleen niet zeggen dat het per definitie lijkt op wat we hier doen", zo stelt hij. De Vries ziet interessante gelijkenissen tussen de nieuwe Formule 1-techniek en zijn ervaringen in andere klassen. "Het lijkt naar mijn mening meer op LMP1 zeven jaar geleden ofzo, toen je een maximum energieconsumptie per ronde had. In dat opzicht is het daarmee meer vergelijkbaar. De Formule E is wel meer relevant dan voorheen"
In beeld: Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2 | F1 Shorts
- Vandaag 10:42
- 44
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"
Wheatley vertrekt plotseling bij Audi, Aston Martin lanceert statement over Newey | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Briatore zorgt voor opschudding op sociale media met bezoek aan Disneyland
- 2 uur geleden
- 1
Marko verbood Verstappen rit op Nordschleife: "Voor mij te gevaarlijk"
- 2 uur geleden
Formule E-teambaas Blais behandelt Formule 1: "Een nieuwe wereld voor hen"
- 3 uur geleden
- 2
De Vries helpt McLaren in nieuw Formule 1-tijdperk: "We werken nauw samen"
- Vandaag 19:00
- 2
Clear over Verstappen: "Als hij op P1 lag, zou hij hetzelfde zeggen"
- Vandaag 18:30
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart