Nyck de Vries staat dit weekend voor een nieuwe uitdaging tijdens de allereerste Madrid E-Prix. De Nederlandse coureur, die dit jaar een druk programma combineert in de Formule E, het World Endurance Championship en als test- en simulatorrijder bij McLaren, is zeer te spreken over het Circuito del Jarama. Ondertussen heeft hij ook een vinger in de pap bij McLaren in de Formule 1.

De Vries kijkt met veel enthousiasme naar de lay-out van de baan in Madrid, waar hij in het verleden al eens eerder in actie kwam. "Ik vond het echt een fantastisch circuit, heel old school, geen runoff, gras en gravel. Ik kijk ernaar uit", zo vertelt de Mahindra-coureur na een vraag van GPFans. Het circuit staat bekend om zijn hoogteverschillen en technische bochten, wat volgens de Nederlander ook de nodige inhaalmogelijkheden biedt. Hij wijst daarbij specifiek naar een aantal punten op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Strategie en energieverbruik

In de Formule E draait alles om energiemanagement en De Vries verwacht dat dit in Madrid een grote rol gaat spelen, zeker in de openingsfase van de race. "Met lift and coast natuurlijk vrij snel naast iemand kan komen, zeker in de eerste vijf rondes wanneer target voor de race nog vrij laag is. Als een target snel omhoog gaat, wordt het moeilijker", legt hij uit. Naarmate de race vordert en het tempo omhoog gaat, wordt het volgens de coureur echter steeds lastiger om posities te winnen door het stijgende energieverbruik.

Vergelijking met LMP1

Naast zijn werk in de Formule E en het WEC is De Vries nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Formule 1-auto van McLaren, waar nu natuurlijk de regels met de nieuwe motoren de headlines domineren. "Ik werk natuurlijk samen met McLaren, heel nauw, dus daar ben ik zeker bij betrokken. Ik zou alleen niet zeggen dat het per definitie lijkt op wat we hier doen", zo stelt hij. De Vries ziet interessante gelijkenissen tussen de nieuwe Formule 1-techniek en zijn ervaringen in andere klassen. "Het lijkt naar mijn mening meer op LMP1 zeven jaar geleden ofzo, toen je een maximum energieconsumptie per ronde had. In dat opzicht is het daarmee meer vergelijkbaar. De Formule E is wel meer relevant dan voorheen"

Gerelateerd