Audi F1 chief Jonathan Wheatley smiles in the paddock at Melbourne

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

Audi F1 chief Jonathan Wheatley smiles in the paddock at Melbourne — Foto: © IMAGO

Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Jonathan Wheatley is volgens recente berichten de absolute topkandidaat van Adrian Newey om de nieuwe teambaas van Aston Martin te worden. Hij is momenteel nog werkzaam is het Audi F1-team, maar hij zou door Newey persoonlijk zijn aangewezen als de ideale man om de dagelijkse leiding van de renstal over te nemen. Audi heeft inmiddels gereageerd op de aanhoudende speculaties over een mogelijk vertrek van Wheatley.

De geruchten over een overstap naar de formatie van Lawrence Stroll zijn de afgelopen dagen in snelheid toegenomen. Newey, die momenteel de rollen van teambaas, ontwerper en uitvoerend technisch partner combineert, is al geruime tijd op zoek naar een opvolger. Het was nooit de bedoeling dat Newey zou aanblijven als teambaas, maar dat hij meer als tijdelijke oplossing fungeerde tussen Andy Cowell en een nog niet officieel benoemde opvolger. Newey wil de operationele druk bij hem weg laten nemen, zodat hij de ruimte krijgt om zich weer volledig op het ontwerpen te richten.

Newey leidt de zoektocht

Newey is al sinds de Grand Prix van Las Vegas van vorig seizoen bezig met een uitgebreide evaluatie van de markt om een geschikte opvolger te vinden. Verschillende prominente namen zijn in dit proces de revue gepasseerd, waaronder voormalig Aston Martin- en McLaren-topman Martin Whitmarsh, voormalig Porsche-LMP1-teambaas Andreas Seidl en zelfs Gianpiero Lambiase, de huidige race-engineer van Max Verstappen. Lambiase zou het aanbod hebben afgewezen om loyaal te blijven aan Red Bull Racing.

Inmiddels lijken de pijlen volledig gericht op Wheatley, die als sportief directeur bij Red Bull jarenlang nauw samenwerkte met Newey. Hoewel er nog geen formeel aanbod op tafel zou liggen, wordt aangenomen dat Wheatley openstaat voor een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Hij zou dan weer dichter bij zijn gezin zijn. Nu zit hij als teambaas van Audi natuurlijk vooral in Zwitserland en Duitsland.

Related image
Related image

Audi brengt statement uit

Ondanks de hardnekkige geruchtenstroom houden beide teams de boot vooralsnog af en weigeren zij de overstap te bevestigen. Een woordvoerder van Audi liet weten tegenover PlanetF1: "We zijn op de hoogte van de recente mediaberichten. Er is op dit moment geen officiële update van onze kant en we geven geen commentaar op speculaties".

Ook bij Aston Martin koos men al voor een terughoudende koers wat betreft de invulling van het management. "Het team zal niet ingaan op mediaspeculaties over zijn senior managementteam. Adrian Newey blijft het team leiden als teambaas en Managing Technical Partner."

