Helmut Marko, GP and Toto Wolff

Wolff zet zich schrap: 'We verwachten de komende weken politieke aanvallen'

Remy Ramjiawan
Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich na het winnen van de twee openingsraces van 2026 op voor een politiek gevecht binnen de koningsklasse. De Zilverpijlen hebben met de W17 momenteel de snelste auto in handen en de afgelopen maanden is er vanuit diverse hoeken geklaagd over de Duitse krachtbron.

Wat tijdens de winterstop al in de wandelgangen rondging, werd tijdens de seizoensopener in Melbourne duidelijk: Mercedes maakt anno 2026 opnieuw de dienst uit binnen de koningsklasse. Dat komt mede door de introductie van de nieuwe power unit, iets waarin Mercedes in het verleden al heeft laten zien enorm capabel te zijn. Ferrari lijkt momenteel het tweede team te zijn, maar het verschil is nog groot en tot nu toe hebben alleen de Mercedes-coureurs zeges behaald.

Compressiefoefje

Begin dit jaar ging het nog veelvuldig over het vermeende ‘compressiefoefje’ in de power unit van Mercedes. De FIA heeft daarvoor een akkoord bereikt om vanaf 1 juni een nieuwe testmethode te hanteren, waarbij de power units ook op bedrijfstemperatuur worden gecontroleerd. Daardoor zou het voordeel van dit ‘foefje’ moeten verdwijnen.

Dominantie leidt tot geklaag

Desondanks lijkt Mercedes niet veel van zijn voorsprong te gaan verliezen en zijn de klantenteams momenteel vooral bezig om de achterstand op het fabrieksteam goed te maken. Wolff legt bij FormulaPassion uit dat zijn team de komende weken een ‘politiek gevecht’ verwacht binnen de Formule 1, waarbij de pijlen op zijn team gericht zullen zijn. Daarbij wijst hij niet zozeer naar de motor, maar stelt hij dat vooral de auto het doelwit zal zijn: "We hebben een goede auto die op dit moment in staat is om te winnen. We zullen zien welke politieke aanvallen er de komende weken en maanden worden ingezet. Op dit moment is de W17 een auto die kan winnen.”

Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'

  • 16 maart 2026 18:33
  • 15
Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

  • Gisteren 20:37
  • 9
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert Column

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

  • Gisteren 18:22
  • 6
FIA ziet groot voordeel Mercedes en overweegt tijdens afgelaste races in actie te komen

FIA ziet groot voordeel Mercedes en overweegt tijdens afgelaste races in actie te komen

  • 2 uur geleden
VIDEO | FIA heeft doel bereikt met F1-regels: 'Ze hebben de spijker op de kop geslagen' | GPFans Raceteam Video

VIDEO | FIA heeft doel bereikt met F1-regels: 'Ze hebben de spijker op de kop geslagen' | GPFans Raceteam

  • Vandaag 08:01
Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap Recap

Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
  • 1

Net binnen

17:25
FIA kondigt Paul Burns aan als nieuwe deputy race director in Formule 1
16:51
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
16:29
Duitse journalist in de bres voor "goudeerlijke" Verstappen: "Wie dat zegt, kent Max niet"
15:28
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
14:58
FIA ziet groot voordeel Mercedes en overweegt tijdens afgelaste races in actie te komen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

2 uur geleden
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Vandaag 10:29 3
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Vandaag 09:29 7
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

Vandaag 08:29
