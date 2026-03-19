Wolff zet zich schrap: 'We verwachten de komende weken politieke aanvallen'
Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich na het winnen van de twee openingsraces van 2026 op voor een politiek gevecht binnen de koningsklasse. De Zilverpijlen hebben met de W17 momenteel de snelste auto in handen en de afgelopen maanden is er vanuit diverse hoeken geklaagd over de Duitse krachtbron.
Wat tijdens de winterstop al in de wandelgangen rondging, werd tijdens de seizoensopener in Melbourne duidelijk: Mercedes maakt anno 2026 opnieuw de dienst uit binnen de koningsklasse. Dat komt mede door de introductie van de nieuwe power unit, iets waarin Mercedes in het verleden al heeft laten zien enorm capabel te zijn. Ferrari lijkt momenteel het tweede team te zijn, maar het verschil is nog groot en tot nu toe hebben alleen de Mercedes-coureurs zeges behaald.
Compressiefoefje
Begin dit jaar ging het nog veelvuldig over het vermeende ‘compressiefoefje’ in de power unit van Mercedes. De FIA heeft daarvoor een akkoord bereikt om vanaf 1 juni een nieuwe testmethode te hanteren, waarbij de power units ook op bedrijfstemperatuur worden gecontroleerd. Daardoor zou het voordeel van dit ‘foefje’ moeten verdwijnen.
Dominantie leidt tot geklaag
Desondanks lijkt Mercedes niet veel van zijn voorsprong te gaan verliezen en zijn de klantenteams momenteel vooral bezig om de achterstand op het fabrieksteam goed te maken. Wolff legt bij FormulaPassion uit dat zijn team de komende weken een ‘politiek gevecht’ verwacht binnen de Formule 1, waarbij de pijlen op zijn team gericht zullen zijn. Daarbij wijst hij niet zozeer naar de motor, maar stelt hij dat vooral de auto het doelwit zal zijn: "We hebben een goede auto die op dit moment in staat is om te winnen. We zullen zien welke politieke aanvallen er de komende weken en maanden worden ingezet. Op dit moment is de W17 een auto die kan winnen.”
