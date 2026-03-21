Kimi Antonelli wist zich vorig weekend in het illustere rijtje met Formule 1-winnaars te scharen en daarmee lijkt het supertalent officieel gearriveerd in de koningsklasse. Volgens Toto Wolff hoeven we echter niet te rekenen op een spannende strijd om de titel en dat zorgt in GPFans Raceteam voor verbazing.

Teambaas Wolff probeert de druk op zijn jongste coureur te temperen. Hoewel Antonelli in China geschiedenis schreef als jongste polesitter ooit en de race op zijn naam schreef, wijst Wolff op het belang van ervaring. De Oostenrijker beschouwt Russell, die inmiddels geruime tijd actief is in de koningsklasse, als de kopman van het team. Volgens Wolff verdient Russell de status van titelfavoriet vanwege zijn leiderschap en consistentie, terwijl Antonelli zich in zijn tweede seizoen nog altijd in een leerfase bevindt.

Ervaring versus talent

De discussie over de verhoudingen tussen de twee Mercedes-rijders komt uitgebreid aan bod in GPFans Raceteam. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum benadrukt dat de visie van de teambaas duidelijk doorschemert in de communicatie naar buiten toe. "We weten allemaal dat Russell meer ervaren is. Dat zegt Toto ook", zo stelt Van Hinthum. Hij merkt op dat Wolff er alles aan doet om de verwachtingen rondom het Italiaanse talent niet te hoog op te laten lopen, zeker gezien de enorme media-aandacht na zijn recente successen.

Verkapte teamorder?

Wolff waarschuwde eerder al voor de "manisch-depressieve" aard van de Formule 1, waarbij een coureur na een overwinning als een held wordt gezien, maar bij een fout direct hard kan worden aangepakt. In de podcast wordt gesuggereerd dat deze houding van de teambaas ook een strategische achtergrond kan hebben. "Wolff zegt ook dat we er niet van uit hoeven te gaan dat Antonelli dit jaar wereldkampioen gaat worden. Deels snap ik dat hij dat zegt en hij heeft ook gelijk natuurlijk. Aan de andere kant denk ik: dit klinkt eigenlijk als een soort van verkapte teamorder als 'Kimi gaat het dit jaar niet doen'", aldus Van Hinthum.

Gerelateerd