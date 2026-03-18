Lewis Hamilton lijkt vermeende relatie met Kim Kardashian te bevestigen op social media
Lewis Hamilton en Kim Kardashian lijken het al enige tijd goed met elkaar te kunnen vinden. De geruchten dat de twee een relatie zouden hebben, worden nu kracht bijgezet door een bericht van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 op social media.
Lewis Hamilton heeft in de winterstop niet stilgezeten. Alhoewel de 41-jarige coureur druk bezig was met de voorbereiding op zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, werd hij ook meer dan eens in het wild gesport met Kim Kardashian. Kardashian is een 45-jarige Amerikaanse televisiepersoonlijkheid met een gigantsich bereik op social media. Hamilton en de realityster werden een week voor de Grand Prix van Australië nog samen gespot tijdens een vakantie in Arizona, wat de geruchten over hun ontluikende romance verder aanwakkerde. Volgens bronnen is de relatie inmiddels in een serieuze fase beland.
Hamilton lijkt relatie met Kardashian te bevestigen
De twee kersverse tortelduifjes werden de afgelopen weken al vaker samen gezien, waaronder tijdens de Super Bowl LX, eveneens in de Verenigde Staten. Ook zouden ze volgens The Sun een peperdure nacht ter waarde van 120.000 pond hebben doorgebracht in het luxueuze Estelle Manor in de Cotswolds. Alhoewel Hamilton zich tegenover de Formule 1-media op het circuit niet uit wil laten over zijn privéleven, lijkt de Brit nu toch een duidelijk signaal te geven dat er meer speelt tussen de twee. Op een social media-post van Kardashian reageert de Ferrari-coureur met een verliefde emoticon: jaren geleden maakte Max Verstappen op eenzelfde manier zijn relatie met Kelly Piquet voor het eerst wereldkundig.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
