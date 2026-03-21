Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'
Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'
George Russell voert momenteel de ranglijst aan in het wereldkampioenschap, maar volgens analist Peter Windsor zou de Brit wel eens een sensationele overstap kunnen maken. Hoewel Russell dit jaar uitblinkt voor Mercedes, wordt er gespeculeerd over een astronomisch aanbod van Aston Martin.
Volgens Windsor zou eigenaar Lawrence Stroll namelijk bereid zijn om maar liefst 300 miljoen dollar neer te leggen om de Britse coureur binnen te halen voor zijn ambitieuze project. Russell tekende vorig jaar oktober een nieuwe verbintenis bij Mercedes, wat hem voor dit seizoen en mogelijk volgend jaar aan de Duitse renstal bindt. Het gaat om een zogeheten '1+1'-constructie, waardoor de huidige WK-leider volgend jaar de vrijheid zou hebben om elders te tekenen als hij een beter project of salaris ziet. Momenteel strijkt Russell een basissalaris van ongeveer 34 miljoen dollar op, maar dat bedrag valt in het niet bij de sommen die Windsor noemt in zijn recente analyse van de rijdersmarkt.
Verstappen zijn keuze
Windsor stelt dat de marktwaarde van Russell is geëxplodeerd door zijn sterke prestaties, waarbij hij momenteel teamgenoot Kimi Antonelli en de rest van het veld voorblijft. De aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey bij Aston Martin zou het team een onweerstaanbare bestemming maken voor coureurs die hun toekomst buiten Mercedes overwegen, mocht de renstal die momenteel zoveel problemen heeft zich aanzienlijk verbeteren gedurende het verloop van dit jaar. Veel hangt daarbij af van wat Max Verstappen zal gaan doen: "Nu is het moment voor Max om een stap te zetten. Maar als de Aston Martin in september echt een snelle Adrian Newey-auto blijkt te zijn, zou hij daar dan voor kiezen? Of zou hij naar Mercedes gaan als George niet in de andere auto rijdt?"
Gigantisch bedrag
Mocht het genoemde bedrag van 300 miljoen dollar inderdaad op tafel komen voor een meerjarige deal, dan zou Russell in één klap de best betaalde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 worden. Ter vergelijking: Max Verstappen blijft dit jaar de grootverdiener met een geschat jaarsalaris van 70 tot 76 miljoen dollar bij Red Bull Racing. "Dus je hebt Max bij Mercedes in 2027 met Kimi, wat betekent dat George, in plaats van naar Ferrari te gaan, naar Aston Martin gaat naast [Lance] Stroll. Hij krijgt daarvoor naar schatting 300 miljoen dollar van [Lawrence] Stroll, wat betekent dat Lewis nog een jaar bij Ferrari blijft, omdat Charles naar McLaren is gegaan en je dan Bortoleto bij Ferrari hebt naast Lewis, of misschien Bearman."
