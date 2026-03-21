Verstappen, Russell, Canada, Red Bull, Mercedes

Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell voert momenteel de ranglijst aan in het wereldkampioenschap, maar volgens analist Peter Windsor zou de Brit wel eens een sensationele overstap kunnen maken. Hoewel Russell dit jaar uitblinkt voor Mercedes, wordt er gespeculeerd over een astronomisch aanbod van Aston Martin. 

Volgens Windsor zou eigenaar Lawrence Stroll namelijk bereid zijn om maar liefst 300 miljoen dollar neer te leggen om de Britse coureur binnen te halen voor zijn ambitieuze project. Russell tekende vorig jaar oktober een nieuwe verbintenis bij Mercedes, wat hem voor dit seizoen en mogelijk volgend jaar aan de Duitse renstal bindt. Het gaat om een zogeheten '1+1'-constructie, waardoor de huidige WK-leider volgend jaar de vrijheid zou hebben om elders te tekenen als hij een beter project of salaris ziet. Momenteel strijkt Russell een basissalaris van ongeveer 34 miljoen dollar op, maar dat bedrag valt in het niet bij de sommen die Windsor noemt in zijn recente analyse van de rijdersmarkt.

Verstappen zijn keuze

Windsor stelt dat de marktwaarde van Russell is geëxplodeerd door zijn sterke prestaties, waarbij hij momenteel teamgenoot Kimi Antonelli en de rest van het veld voorblijft. De aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey bij Aston Martin zou het team een onweerstaanbare bestemming maken voor coureurs die hun toekomst buiten Mercedes overwegen, mocht de renstal die momenteel zoveel problemen heeft zich aanzienlijk verbeteren gedurende het verloop van dit jaar. Veel hangt daarbij af van wat Max Verstappen zal gaan doen: "Nu is het moment voor Max om een ​​stap te zetten. Maar als de Aston Martin in september echt een snelle Adrian Newey-auto blijkt te zijn, zou hij daar dan voor kiezen? Of zou hij naar Mercedes gaan als George niet in de andere auto rijdt?"

Gigantisch bedrag

Mocht het genoemde bedrag van 300 miljoen dollar inderdaad op tafel komen voor een meerjarige deal, dan zou Russell in één klap de best betaalde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 worden. Ter vergelijking: Max Verstappen blijft dit jaar de grootverdiener met een geschat jaarsalaris van 70 tot 76 miljoen dollar bij Red Bull Racing. "Dus je hebt Max bij Mercedes in 2027 met Kimi, wat betekent dat George, in plaats van naar Ferrari te gaan, naar Aston Martin gaat naast [Lance] Stroll. Hij krijgt daarvoor naar schatting 300 miljoen dollar van [Lawrence] Stroll, wat betekent dat Lewis nog een jaar bij Ferrari blijft, omdat Charles naar McLaren is gegaan en je dan Bortoleto bij Ferrari hebt naast Lewis, of misschien Bearman."

Vind jij George Russell een bedrag van 300 miljoen dollar waard?

137 stemmen

Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"

  • Vandaag 14:01
Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

  • 18 maart 2026 20:37
Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

  • 18 maart 2026 16:00
Wolff wijst naar 'verzoek' Russell: 'Hij wil laten zien dat Max niet de beste is'

  • 18 maart 2026 11:01
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

  • 19 maart 2026 16:51
Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap

  • 18 maart 2026 21:46
18:59
Albers over nieuwe auto's: "Het DNA van de coureur is een beetje verdwenen"
18:35
Verstappen onderzoekt meer NLS-mogelijkheden door afgelaste F1-races: "Altijd blij hier te racen!"
18:07
Gounon en Juncadella kunnen geluk niet op na NLS2-zege met Verstappen: "Exceptioneel"
17:06
Briljant: televisiezender komt met trailer voor Japanse Grand Prix in Mario Kart-stijl
16:39
Verstappen 'heel comfortabel' en reageert op winst met Mercedes: "Racen hier is fantastisch"
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

3 uur geleden 12
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Vandaag 10:05 14
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

19 maart 2026 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

19 maart 2026 10:29 9
