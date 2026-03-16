Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas ziet dat Max Verstappen zich aan het verbijten is in de RB22. Terwijl de Ferrari’s en de Mercedessen in China met elkaar bezig waren, was Verstappen vooral bezig om de RB22 onder controle te krijgen.

In China werd duidelijk dat Red Bull nog flink aan de bak moet om de RB22 op niveau te krijgen. In Shanghai werd vooral de balans niet gevonden, waardoor Verstappen en Isack Hadjar niet voluit konden pushen, maar vooral tegen de limiet van de wagen moesten aanrijden. De Nederlander moest zijn wedstrijd uiteindelijk zelfs staken door problemen met de motor, terwijl Hadjar een spin in ronde één nog kon corrigeren en uiteindelijk als achtste finishte.

'Hadjar en Verstappen staan te popelen om gevecht om overwinning'

Nicholas stelt dat Verstappen zich aan het verbijten is omdat ook hij simpelweg wil knokken om de zeges. "Het zou ook de kwaliteit van de race enorm verbeteren. Je weet dat Max en ook Isack leven voor dit soort gevechten. Dit is wat ze juist willen," zegt hij in de Talking Bull-podcast. Daarnaast is Nicholas onder de indruk van Hadjar, die voorlopig niet onderdoet voor Verstappen: "Het begin is echt fantastisch. Hij weet dat er nog wel wat werk aan de winkel is; dat is voor niemand een verrassing. Daarom is dit een geweldige start. Hij is ook in een goed humeur en ik geloof dat de auto enorm verbeterd kan worden, en dat Isack daarvan kan profiteren."

Frustraties Verstappen begrijpelijk: 'Max was compleet hulpeloos'

Ook Verstappen zal uiteindelijk profiteren van de ontwikkeling, al begrijpt Nicholas de huidige frustraties bij de viervoudig kampioen. "Max had twee starts waarbij de auto bijna volledig stilviel en hem in de steek liet. Max was compleet hulpeloos. Als je die onboardbeelden ziet (van de start, red.), voel je bijna de frustratie zodra de auto’s aan zijn linker- en rechterkant voorbijschieten. Het moet vreselijk zijn om dat mee te maken. Ze zullen hard moeten werken om dit onder de knie te krijgen," aldus Nicholas.

