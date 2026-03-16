Nicholas voelt mee met Verstappen: "Max was compleet hulpeloos"
Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas ziet dat Max Verstappen zich aan het verbijten is in de RB22. Terwijl de Ferrari’s en de Mercedessen in China met elkaar bezig waren, was Verstappen vooral bezig om de RB22 onder controle te krijgen.
In China werd duidelijk dat Red Bull nog flink aan de bak moet om de RB22 op niveau te krijgen. In Shanghai werd vooral de balans niet gevonden, waardoor Verstappen en Isack Hadjar niet voluit konden pushen, maar vooral tegen de limiet van de wagen moesten aanrijden. De Nederlander moest zijn wedstrijd uiteindelijk zelfs staken door problemen met de motor, terwijl Hadjar een spin in ronde één nog kon corrigeren en uiteindelijk als achtste finishte.
'Hadjar en Verstappen staan te popelen om gevecht om overwinning'
Nicholas stelt dat Verstappen zich aan het verbijten is omdat ook hij simpelweg wil knokken om de zeges. "Het zou ook de kwaliteit van de race enorm verbeteren. Je weet dat Max en ook Isack leven voor dit soort gevechten. Dit is wat ze juist willen," zegt hij in de Talking Bull-podcast. Daarnaast is Nicholas onder de indruk van Hadjar, die voorlopig niet onderdoet voor Verstappen: "Het begin is echt fantastisch. Hij weet dat er nog wel wat werk aan de winkel is; dat is voor niemand een verrassing. Daarom is dit een geweldige start. Hij is ook in een goed humeur en ik geloof dat de auto enorm verbeterd kan worden, en dat Isack daarvan kan profiteren."
Frustraties Verstappen begrijpelijk: 'Max was compleet hulpeloos'
Ook Verstappen zal uiteindelijk profiteren van de ontwikkeling, al begrijpt Nicholas de huidige frustraties bij de viervoudig kampioen. "Max had twee starts waarbij de auto bijna volledig stilviel en hem in de steek liet. Max was compleet hulpeloos. Als je die onboardbeelden ziet (van de start, red.), voel je bijna de frustratie zodra de auto’s aan zijn linker- en rechterkant voorbijschieten. Het moet vreselijk zijn om dat mee te maken. Ze zullen hard moeten werken om dit onder de knie te krijgen," aldus Nicholas.
Verstappen heeft topoverleg op 10 km hoogte: 'Zal geen gezellige vlucht zijn geweest' l GPFans Raceteam
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
Verstappen heeft topoverleg op 10 km hoogte: 'Zal geen gezellige vlucht zijn geweest' l GPFans Raceteam
Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'
Dit is het tijdschema van de NLS2-race op de Nordschleife waar Verstappen aan deelneemt
Wolff 'herenigt Mercedes': Bottas en Hamilton vliegen met Mercedes-teambaas mee | F1 Shorts
Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
