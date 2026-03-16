Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
Ook Ralf Schumacher heeft de prestaties van Red Bull Racing gezien en de klachten van Max Verstappen aangehoord. De Duitser stelt dat Verstappen misschien aankomend weekend niet op de Nordschleife moet gaan rijden, maar zich bij Red Bull moet melden om de problemen van de RB22 op te lossen.
In China werd duidelijk dat de RB22 van Red Bull Racing nog niet meekon met de top van het veld. Na afloop van de wedstrijd in Melbourne was er nog wat optimisme over het tempo, maar in China kon het Oostenrijkse team vooral de balans niet vinden. Daardoor konden Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar niet voluit pushen en werd het potentieel van de wagen niet bereikt. Uiteindelijk moest Verstappen de wedstrijd in Shanghai staken; Hadjar kwam als achtste over de streep.
Red Bull helpen in plaats van NLS-race rijden
Bij Sky Sports Deutschland wijst Schumacher op de kritiek van Verstappen en stelt dat de NLS-race op zaterdag misschien niet helemaal goed uitkomt: "Max heeft al bewezen dat hij de snelste coureur is, maar nu moet hij zijn team helpen. Een team dat in de problemen zit. Hij moet ophouden met zeuren." Verstappen wordt juist wel enthousiast van het GT3-racen. "Dat hij gewoon in een andere raceklasse wil rijden... dat kan, maar het is niet nodig", zo suggereert Schumacher dat Verstappen ook in Milton Keynes aan de RB22 kan werken.
Daarnaast onderstreept de Duitser dat de teams zelf hebben ingestemd met het huidige reglement: "Toen wilden de teams juist alleen maar dat er meer elektriciteit in de sport kwam, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Daarnaast hebben ze gigantisch veel geld hierin geïnvesteerd."
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 18 minuten geleden
- 1
