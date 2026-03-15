Kimi Antonelli heeft in China zijn allereerste overwinning in de Formule 1 binnengesleept. Race-engineer Pete Bonnington geeft na afloop toe dat hij de schrik goed te pakken had toen de jonge Italiaan zich verremde. Volgens de ervaren engineer beschikt Antonelli echter over dezelfde unieke kwaliteiten als grootheden Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Het weekend in Shanghai verliep nagenoeg perfect voor Antonelli, die op zaterdag al geschiedenis schreef als de jongste polesitter ooit. Tijdens de race op zondag moest hij in de beginfase afrekenen met een aanvallende Lewis Hamilton, maar de tiener wist de leiding te heroveren en een gat van negen seconden te trekken. Met nog drie ronden te gaan blokkeerde hij echter zijn wielen bij het ingaan van de hairpin, een moment dat hij zelf omschreef als een "hartverzakking". Uiteindelijk hield hij stand en bezorgde hij Mercedes een dubbelzege, aangezien teamgenoot George Russell als tweede over de streep kwam.

Bono ziet 'extra tiende' bij Antonelli

Pete Bonnington, die jarenlang de rechterhand was van Hamilton, ziet in de jonge Italiaan iets speciaals. "Ik heb vele jaren geleden een boek gelezen over de 10.000-urenregel. Ik begon er sterk in te geloven dat als we allemaal genoeg zouden oefenen, we goed genoeg zouden zijn", vertelt de engineer bij PlanetF1. Toch kwam hij daarop terug nadat hij met de allergrootsten had gewerkt. "Toen ontmoette ik mensen als Michael en Lewis. Dan besef je dat er toch een extra stap is, die extra tiende of twee, en dat is wat Kimi heeft. Hij heeft die extra tiende of twee." Volgens de engineer is dit duidelijk terug te zien in de data, waarbij Antonelli de auto op een unieke, neutrale manier onder controle houdt.

Een mentorrol in een veranderende garage

De samenwerking met Antonelli is voor Bonnington een compleet nieuwe ervaring vergeleken met zijn tijd met gevestigde kampioenen. "Het is een wereld van verschil. Bij Lewis wist ik wat hij dacht", aldus Bonnington. Bij de jonge debutant moet de engineer veel meer de rol van mentor op zich nemen. "Ik wist dat hem niets verteld hoefde te worden, terwijl het bij Kimi een geval was van: ik weet niet wat hij niet weet. Dus ik moet me weer heel veel dingen herinneren die ik als vanzelfsprekend beschouwde." Ondanks het leeftijdsverschil klikt het goed in de garage, waar Antonelli volgens Bonnington een frisse energie en de nodige grappen met zich meebrengt.