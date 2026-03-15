Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Bonnington over Antonelli: "Hij heeft die extra tiende of twee"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kimi Antonelli heeft in China zijn allereerste overwinning in de Formule 1 binnengesleept. Race-engineer Pete Bonnington geeft na afloop toe dat hij de schrik goed te pakken had toen de jonge Italiaan zich verremde. Volgens de ervaren engineer beschikt Antonelli echter over dezelfde unieke kwaliteiten als grootheden Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Het weekend in Shanghai verliep nagenoeg perfect voor Antonelli, die op zaterdag al geschiedenis schreef als de jongste polesitter ooit. Tijdens de race op zondag moest hij in de beginfase afrekenen met een aanvallende Lewis Hamilton, maar de tiener wist de leiding te heroveren en een gat van negen seconden te trekken. Met nog drie ronden te gaan blokkeerde hij echter zijn wielen bij het ingaan van de hairpin, een moment dat hij zelf omschreef als een "hartverzakking". Uiteindelijk hield hij stand en bezorgde hij Mercedes een dubbelzege, aangezien teamgenoot George Russell als tweede over de streep kwam.

Bono ziet 'extra tiende' bij Antonelli

Pete Bonnington, die jarenlang de rechterhand was van Hamilton, ziet in de jonge Italiaan iets speciaals. "Ik heb vele jaren geleden een boek gelezen over de 10.000-urenregel. Ik begon er sterk in te geloven dat als we allemaal genoeg zouden oefenen, we goed genoeg zouden zijn", vertelt de engineer bij PlanetF1. Toch kwam hij daarop terug nadat hij met de allergrootsten had gewerkt. "Toen ontmoette ik mensen als Michael en Lewis. Dan besef je dat er toch een extra stap is, die extra tiende of twee, en dat is wat Kimi heeft. Hij heeft die extra tiende of twee." Volgens de engineer is dit duidelijk terug te zien in de data, waarbij Antonelli de auto op een unieke, neutrale manier onder controle houdt.

Een mentorrol in een veranderende garage

De samenwerking met Antonelli is voor Bonnington een compleet nieuwe ervaring vergeleken met zijn tijd met gevestigde kampioenen. "Het is een wereld van verschil. Bij Lewis wist ik wat hij dacht", aldus Bonnington. Bij de jonge debutant moet de engineer veel meer de rol van mentor op zich nemen. "Ik wist dat hem niets verteld hoefde te worden, terwijl het bij Kimi een geval was van: ik weet niet wat hij niet weet. Dus ik moet me weer heel veel dingen herinneren die ik als vanzelfsprekend beschouwde." Ondanks het leeftijdsverschil klikt het goed in de garage, waar Antonelli volgens Bonnington een frisse energie en de nodige grappen met zich meebrengt.

Geloof jij dat Kimi Antonelli de potentie heeft om net zo groot te worden als Hamilton of Schumacher?

48 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

  • Vandaag 14:33
  • 8
Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

  • Vandaag 13:47
  • 8
Antonelli geeft update over ruzietje met Hadjar: "We weten hoe hij soms is"

Antonelli geeft update over ruzietje met Hadjar: "We weten hoe hij soms is"

  • 25 minuten geleden
Omroeper in China maakt flinke blunder bij oproepen Antonelli: "Kimi Räikkönen!"

Omroeper in China maakt flinke blunder bij oproepen Antonelli: "Kimi Räikkönen!"

  • Vandaag 15:30
Russell ziet Antonelli overwinning pakken in China: "Je eerste race winnen is geweldig"

Russell ziet Antonelli overwinning pakken in China: "Je eerste race winnen is geweldig"

  • Vandaag 09:53
  • 2
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

  • Vandaag 09:48
  • 3

Net binnen

20:31
Antonelli geeft update over ruzietje met Hadjar: "We weten hoe hij soms is"
19:58
Doornbos vraagt zich af wat er aan de hand is met Verstappen: "Gewoon een zooitje"
19:22
Hamilton herwint zelfvertrouwen: "Ik ben weer op mijn best"
18:07
Video
VIDEO: Max Verstappen reageert fel op opmerkingen van Russell en Hamilton | GPFans Race Day
17:29
Management Colapinto doet oproep aan fans: "Geen haat of doodsbedreigingen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China

Vandaag 10:28
Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden Red Bull Racing

Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden

Vandaag 10:20 8
19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval" Kimi Antonelli

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

Vandaag 09:48 3
Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli F1 GP China

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli

Vandaag 09:37 19
