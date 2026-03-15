Brown lanceert statement na McLaren-domper in China en wijst naar Mercedes
Voor McLaren was de F1 Grand Prix van China er eentje om te vergeten. Lando Norris en Oscar Piastri verreden in totaal nul ronden in de zondagsrace. Zak Brown, de CEO van het team uit Woking, heeft in een statement gereageerd op de enorme domper en wijst naar Mercedes.
Piastri en Norris hadden zich respectievelijk op plekken vijf en zes gekwalificeerd en hoopten op het Shanghai International Circuit het gevecht aan te kunnen gaan met Mercedes en Ferrari. Voor McLaren was de race echter al voorbij, voordat het überhaupt begonnen was. Bij Norris werden er een uur voor de start elektrische problemen in de power unit ontdekt. Terwijl de monteurs bezig waren met reparaties, werd de pitstraat op de geplande tijd gesloten, en dus kon hij geen verkenningsronde doen. Uiteindelijk zou het niks uitmaken voor de regerend wereldkampioen, want het lukte niet om de Mercedes-krachtbron in de papajakleurige bolide aan de praat te krijgen.
Statement van Zak Brown
In tegenstelling tot zijn ploegmaat kon Piastri wel op eigen kracht richting de grid rijden. Maar toen hij instapte nadat het volkslied was gezongen, kwamen ook door elektrische problemen in de power unit naar boven. Volgens de coureurs hadden de auto's twee verschillende problemen. Brown blikt terug op wat er vandaag allemaal speelde. Hij is zelf bij de IndyCar-race in Arlington, Texas en was dus niet in Shanghai aanwezig.
"Een heel frustrerende dag voor het team", schreef de Amerikaan. "Twee uitvalbeurten door elektrische problemen aan de power unit-kant is een zware klap, en doet geen recht aan de enorme teaminspanning en de verbeteringen die we voorafgaand aan dit weekend hadden doorgevoerd. We gaan nu samen met onze partners bij HPP de problemen identificeren en oplossen." HPP is de motorafdeling, Mercedes AMG High Performance Powertrains. Er zal onderzoek gedaan worden in de fabriek in Brixworth. "Daarna kunnen we vol vertrouwen als één team naar Japan afreizen."
