Dit is de stand in het constructeurskampioenschap Formule 1 na de GP van China
#
Team
Pnt
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1 Team
17
5
Red Bull
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1 Team
10
8
Audi
2
9
Williams
2
10
Aston Martin
0
11
Cadillac F1 Team
0
