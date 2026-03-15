Piastri rijdt nul meter in twee Grands Prix: "Lang geleden dat ik F1 op de bank heb gekeken"
Oscar Piastri heeft in totaal nul meter verreden in twee Grands Prix. In Australië was het zijn eigen schuld, maar vandaag in China was hij het slachtoffer van technisch malheur. De McLaren-coureur reageert op zijn tweede 'DNS'-resultaat op rij, en ook de uitgevallen Lando Norris laat van zich horen.
Piastri moest vorige week zijn thuisrace in Melbourne missen, nadat hij in de verkenningsronde was gecrasht. In de Sprint van zaterdag in Shanghai scoorde hij wel drie puntjes, maar ook in de Grand Prix van vandaag startte hij niet. Hij had zich als vijfde gekwalificeerd en overleefde dit keer de verkenningsronde wel. Maar vanwege een probleem werd hij van de grid geduwd. De andere McLaren van Lando Norris, die vanaf de zesde positie zou beginnen, kwam eveneens niet in actie. Voor het eerst sinds de controversiële Grand Prix op Indianapolis in 2005 stond er geen enkele McLaren aan de start.
Twee Grands Prix op de bank kijken
"Het was een elektronisch probleem bij de power unit", verklaarde Piastri tegenover Viaplay. "Ik merkte pas op dat er een probleem was, toen ik de auto instapte, nadat het volkslied gezongen was. Daarvoor was alles nog prima. We moeten nog begrijpen wat er precies mis is gegaan, maar het is zonde." De Australiër bevestigde dat de elektronische problemen bij hem anders waren dan bij zijn teamgenoot. "Het verandert weinig, want beide auto's zijn uitgevallen, maar het is heel erg balen dat het twee verschillende problemen tegelijk zijn." Hij ziet er stiekem de lol een beetje van in dat hij twee Grands Prix achter elkaar heeft moeten missen. "Het is lang geleden dat ik twee Formule 1-races op de bank heb gekeken. Hopelijk is de reeks hiermee ten einde."
Geen geluk bij zoektocht naar oorzaak
Gevraagd of hij dieper in kon gaan op zijn eigen elektronische problemen, antwoordde Norris lachend: "Nee, niet echt. Meer dan dat weet ik namelijk ook niet." De regerend wereldkampioen is teruggezakt naar de zesde plek in de puntenstand. "We konden de auto niet eens starten door die elektronische problemen. That's it. Het gebeurde een uur voor de start en het team heeft hard gewerkt om het probleem te vinden, maar geen geluk."
