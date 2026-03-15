George Russell kwam tijdens de Grand Prix van China als tweede over de streep en zag teamgenoot Kimi Antonelli zijn allereerste F1-race ooit winnen. In de beginfase moest Russell wat herstelwerkzaamheden uitvoeren, maar uiteindelijk wist hij Mercedes wederom een één-twee te bezorgen. Na afloop was hij dan ook tevreden - en blij voor het succes van Antonelli.

Russell werd in de beginfase van de race voorbij gestoken door onder meer beide Ferrari's - en dus moest hij gedurende de race nog wat reparatiewerk verrichten. Het resulteerde uiteindelijk in een intens gevecht met beide Ferrari's, maar uiteindelijk kwam Russell als winnaar uit de strijd en kon hij relatief eenvoudig naar de tweede positie rijden. Een overwinning was op dat moment niet meer in beeld, want teamgenoot Antonelli was al lang en breed aan de horizon verdwenen. Na afloop was Russell dan ook vooral blij voor zijn collega, die op 19-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix ooit heeft weten te winnen.

Russell brengt felicitaties over aan Antonelli in China

"Mijn enorme felicitaties aan Kimi. Het is geweldig om je eerste race te winnen. Het is een eer om hier samen met Kimi te staan - en ook met Lewis", zo vertelt Russell na afloop van de race bij interviewer David Coulthard. "Het was een zwaar gevecht [met Ferrari, red.]. Dat we uiteindelijk weer een één-twee hebben weten te behalen, is alles wat we ons konden wensen." En het is nog steeds Russell die aan kop gaat in het kampioenschap. De Brit staat door zijn tweede plaats in China nu op 51 punten. Dat zijn er vier meer dan Antonelli, die nu 47 punten verzameld heeft. Leclerc volgt op de derde stek in het klassement met 34 punten, eentje meer dan Lewis Hamilton.

GRANDE KIMI! 🇮🇹 FIRST GRAND PRIX WIN! WHAT A DRIVE! WHAT A FEELING! 🏆 pic.twitter.com/oLhPBq3zLj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

