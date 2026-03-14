Lewis Hamilton

Prachtige beelden: Hamilton en moeder delen emotioneel moment na P3 in China

Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO

Prachtige beelden: Hamilton en moeder delen emotioneel moment na P3 in China

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton heeft goede zaken gedaan tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China door de derde tijd te klokken. Na afloop van de sessie was er een emotioneel moment in de paddock, waar Hamilton werd opgewacht door zijn moeder om het resultaat te vieren.

De zaterdag in Shanghai stond in het teken van records en sterke prestaties. Terwijl Andrea Kimi Antonelli geschiedenis schreef door als jongste coureur ooit pole position te veroveren, nestelde Hamilton zich op de tweede startrij. De Brit bleef teamgenoot Charles Leclerc nipt voor en toonde zich na afloop zeer tevreden met de stappen die zijn team heeft gezet sinds de seizoensopener in Australië.

Bijzondere steun

Voor Hamilton was het een extra speciaal moment, aangezien zijn moeder, Carmen Larbalestier, dit weekend aanwezig is in China. De twee werden direct na de kwalificatie knuffelend gespot in de paddock. Een schitterend moment voor Hamilton die het afgelopen seizoen toch mentaal enorm leek te worstelen met vele dieptepunten. De goede vorm van de zevenvoudig wereldkampioen komt niet uit de lucht vallen; voorafgaand aan het raceweekend bracht hij samen met zijn moeder tijd door bij de Chinese Muur en in de bergen van Jiuzhaigou om volledig opgeladen aan de start te verschijnen.

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3 Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3

