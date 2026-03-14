close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli in Melbourne

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO
3 reacties

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Kimi Antonelli heeft zijn allereerste pole position behaald op het Shanghai International Circuit. De Italiaanse Mercedes-coureur was met 1:32.064 de snelste. Teamgenoot George Russell wist de problemen te boven te komen en sloot aan op P2. Lewis Hamilton start de Chinese Grand Prix vanaf de derde stek.

De kwalificatie begon voortvarend voor Mercedes in China. Zo domineerde het duo de tijdenlijst, maar werd het in Q3 nog wel even spannend bij Russell. De Engelsman stond in Q3 stil op de baan en meldde problemen met zijn power unit. Russell kon nog terugrijden naar de pitbox en werd met nog twee minuten te gaan alsnog de baan op gestuurd.

Foutloze ronde

Met zijn negentien jaar is Antonelli ook direct de allerjongste polesitter uit de geschiedenis geworden. "Het was een aardig nette sessie. Ik ben er erg blij mee. Helaas voor George was er een probleem voor hem in Q3", zo opent hij achteraf tegenover Jolyon Palmer. Antonelli had graag een volwaardige strijd met Russell aangegaan, zo onthult hij: "Het zou cool zijn als hij wel met twee setjes een tijd had kunnen rijden. Ik zag dat hij een probleem had, maar ik probeerde kalm te blijven en de focus te behouden. Ik wilde een goed rondje neerzetten en dat is gelukt." Toch was Antonelli zelf foutloos: "Geen fouten en ik kijk uit naar de race van morgen."

Wie wint de Grand Prix van China?

44 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli China Kimi Antonelli Grand Prix van China F1 Grand Prix van China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3

  • 2 uur geleden
Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

  • 2 uur geleden
  • 3
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • 12 maart 2026 20:27
  • 8
Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"

  • 2 uur geleden
  • 2
Hadjar foetert over crash met Antonelli: 'Waarom rij je zo, als je een raket van een auto hebt?'

  • 3 uur geleden
Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

  • 3 uur geleden
  • 20

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China

58 minuten geleden 2
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Gisteren 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Gisteren 09:16 6
Ontdek het op Google Play
x