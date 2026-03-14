Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Kimi Antonelli heeft zijn allereerste pole position behaald op het Shanghai International Circuit. De Italiaanse Mercedes-coureur was met 1:32.064 de snelste. Teamgenoot George Russell wist de problemen te boven te komen en sloot aan op P2. Lewis Hamilton start de Chinese Grand Prix vanaf de derde stek.

De kwalificatie begon voortvarend voor Mercedes in China. Zo domineerde het duo de tijdenlijst, maar werd het in Q3 nog wel even spannend bij Russell. De Engelsman stond in Q3 stil op de baan en meldde problemen met zijn power unit. Russell kon nog terugrijden naar de pitbox en werd met nog twee minuten te gaan alsnog de baan op gestuurd.

Foutloze ronde

Met zijn negentien jaar is Antonelli ook direct de allerjongste polesitter uit de geschiedenis geworden. "Het was een aardig nette sessie. Ik ben er erg blij mee. Helaas voor George was er een probleem voor hem in Q3", zo opent hij achteraf tegenover Jolyon Palmer. Antonelli had graag een volwaardige strijd met Russell aangegaan, zo onthult hij: "Het zou cool zijn als hij wel met twee setjes een tijd had kunnen rijden. Ik zag dat hij een probleem had, maar ik probeerde kalm te blijven en de focus te behouden. Ik wilde een goed rondje neerzetten en dat is gelukt." Toch was Antonelli zelf foutloos: "Geen fouten en ik kijk uit naar de race van morgen."