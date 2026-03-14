Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
Kimi Antonelli heeft zijn eerste pole position verdiend en zet daarmee het record als de jongste poleman in de geschiedenis van de Formule 1. Hij was het allersnelst in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. George Russell herstelde zich na een motorprobleem en klokte de tweede tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan de achtste plaats.
De kwalificatie begon om 15:00 uur lokale tijd op het Shanghai International Circuit. Het was zonnig, maar redelijk koel met temperaturen rond de 16°C. Red Bull Racing opende Q1 met een 1:34.490 van Max Verstappen en een 1:34.519 van Isack Hadjar, maar dat deden ze op de mediumcompound. Pierre Gasly en Charles Leclerc wurmden zich tussen de Red Bulls op de softs, voordat meer en meer rappe rondetijden binnenkwamen. Halverwege de eerste kwalificatiesessie waren de McLarens en de Audi's een halve seconde sneller gegaan dan Verstappen. De Mercedessen besloten een setje softs te sparen en laat naar buiten te gaan.
Leclerc sneller dan Mercedes in Q1
Leclerc sloot Q1 als snelste af met een 1:33.175, maar George Russell en Kimi Antonelli zaten dichtbij op de tweede en derde plek. Verstappen zat op een kwart van een seconde afstand. Net als in de sprintkwalificatie werden Williams, Aston Martin en Cadillac geëlimineerd in de eerste sessie. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zeventiende voor teamgenoot Alexander Albon. Sergio Pérez was opnieuw laatste achter Fernando Alonso, Valtteri Bottas en Lance Stroll. Er werd eventjes onderzoek gedaan naar een ophoud-incidentje tussen Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar, maar daar werd geen straf voor uitgedeeld. Arvid Lindblad moest zijn eerste run afhaken vanwege een probleem, maar ging toch door naar Q2.
Hadjar met de hakken over de sloot door naar Q3
Leclerc ging ook tijdens de eerste runs van Q2 sneller dan Mercedes door een 1:32.486 neer te zetten. Verstappen vonden we op de zevende stek achter Leclerc, Russell, Hamilton, Antonelli en de McLarens, op zeven tienden achterstand van de Monegask. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Liam Lawson, Lindblad en Gabriel Bortoleto stonden in de gevarenzone bij aanvang van de tweede runs van Q2.
Hülkenberg kwam twee duizendsten tekort op Isack Hadjar, die op het randje stond van de top tien. Bortoleto spinde in de laatste bocht en kon dus geen verbetering vinden. Beide Audi's zouden niet doorgaan naar Q3. De Braziliaan kon uit de grindbak komen om de laatste bocht vrij te maken van gele vlaggen. Franco Colapinto kreeg daardoor de kans om zich als twaalfde te kwalificeren op vijf duizendsten afstand van Hadjar. Ocon, Lawson en Lindblad gingen ook niet door. Antonelli zette uiteindelijk nog de snelste tijd met een 1:32.443.
Russell komt tot stilstand met motorprobleem
Antonelli klokte de beste rondetijd tijdens de eerste run van Q3 met een 1:32.322, een kwart van een seconde onder Oscar Piastri, Lando Norris en Leclerc. Hamilton zat op zeven tienden achterstand, terwijl Verstappen een volle seconde tekort kwam. En waar was Russell dan? Die kwam met een motorprobleem stil te staan op de baan. Uiteindelijk lukte het hem wel om terug te keren naar de pitstraat om zich op te maken voor de tweede run.
Antonelli verbeterde met een 1:32.064. Hij was daarmee drie tienden sneller dan de Ferrari's en een halve seconde sneller dan de McLarens. Verstappen kwam wederom een seconde tekort en werd zelfs verschalkt door de Alpine van Gasly. Russell was de allerlaatste die een kwalificatierondje kon doen en moest zelfs meerdere erkennen in zijn teamgenoot. Met een 1:32.286 was hij 0.222 seconde langzamer. Pole position dus voor Antonelli.
LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien
- Vandaag 03:57
- 3
Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'
- 2 uur geleden
- 3
Russell tweede in kwalificatie na gebroken voorvleugel en motorprobleem: "Had erger gekund"
- 32 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Net binnen
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
- 58 minuten geleden
- 2
Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"
- 6 minuten geleden
Russell tweede in kwalificatie na gebroken voorvleugel en motorprobleem: "Had erger gekund"
- 32 minuten geleden
Team van Verstappen trekt zich terug uit race vanwege weersomstandigheden
- 41 minuten geleden
- 2
Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”
- 47 minuten geleden
- 3
Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari