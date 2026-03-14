Toto Wolff in Zandvoort

Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"

Toto Wolff in Zandvoort — Foto: © IMAGO
2 reacties

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Kimi Antonelli en Isack Hadjar maakten een crash mee tijdens de openingsronde van de Sprint voor de F1 Grand Prix van China. De laatstgenoemde was vooral de dupe na een foutje van de Mercedes-coureur in de remzone. Teambaas Toto Wolff reageert dat het inderdaad de schuld was van zijn coureur, maar ziet vervolgens een "onsportieve" actie van Hadjar.

Antonelli kwam niet lekker weg bij de start van de zaterdagswedstrijd in Shanghai en vocht met Hadjar om plekken zeven en acht. Hij blokkeerde een wiel richting bocht 6 en crashte tegen de zijkant van de Fransman. De vloer van de Red Bull was "compleet vernield" en uiteindelijk zou hij terugvallen naar de vijftiende stek. Antonelli moest een tijdstraf van 10 seconden incasseren, maar wist alsnog de vierde plaats binnen te slepen.

Wolff vindt Hadjar onsportief

"Ja, het is duidelijk wel zijn schuld", begon Wolff over Antonelli bij Sky Sports Deutschland. "Ik vind een tijdstraf van 10 seconden wel een beetje te zwaar, relatief gezien. Uiteindelijk heeft het Hadjar wel een positie in de race gekost."

Vervolgens kreeg de Oostenrijker onboardbeelden te zien, die niet op tv werden uitgezonden. Daarop was te zien dat Antonelli direct na de Sprint, in parc fermé, naar de Red Bull-coureur toe liep om zijn excuses aan te bieden. Hadjar had daar geen zin in. Hij wuifde met zijn hand om aan te geven dat de Italiaan niet bij hem in de buurt moest komen. "O, hij wuift hem weg", reageerde Wolff. "Dat is onsportief."

Red Bull Racing Mercedes Toto Wolff Isack Hadjar Kimi Antonelli Grand Prix van China

