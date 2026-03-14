Isack Hadjar was woest op Kimi Antonelli na de Sprint voor de F1 Grand Prix van China. Tijdens de openingsronde had de teamgenoot van Max Verstappen namelijk flinke schade opgelopen door een touché met de Mercedes-coureur. Antonelli kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor de actie die Hadjar nog altijd niet kan begrijpen.

Antonelli viel bij de start terug van de tweede naar de achtste positie, terwijl Hadjar op de softs wel goed van zijn plek kwam. De twee kwamen elkaar vervolgens tegen in bocht 6. Het was de Red Bull-coureur die daar de dupe van was. De vloer is essentieel voor de luchtstroom en de downforce, maar deze was 'half verdwenen', zo bleek later. Hadjar kon eerst nog strijden om de laatste puntjes, maar zou uiteindelijk terugvallen naar P15. Antonelli werd, ondanks een tijdstraf die hij tijdens een pitstop kon incasseren, vierde.

Hadjar snapt Antonelli niet

"Ik heb het gecheckt, toen ik net uit de auto stapte. De vloer is compleet vernield aan de rechterkant", vertelde Hadjar tegenover Viaplay. "Toen ik nog achter het stuur zat, wist ik niet dat de schade zo groot was. Het goede nieuws is dat we nog steeds mee konden vechten, ondanks dat de helft van de auto was verdwenen", zo lachte hij als een boer met kiespijn.

Hadjar vervolgde in de mediapen: "Ik snap niet waarom hij zo overenthousiast rijdt, wanneer hij al over een raket beschikt." Antonelli kreeg tijdens de Sprint een tijdstraf van 10 seconden. Normaal gesproken worden er geen pitstops gedaan in de verkorte zaterdagsrace, maar vanwege de safety car voor de stilgevallen Audi van Nico Hülkenberg, kreeg de Mercedes-coureur toch de kans om de straf alvast te incasseren in plaats van dat het bij zijn tijd aan de finish werd opgeteld. Strafpunten heeft Antonelli niet gekregen. Het volledige statement over de crash en de straf is hier te lezen.

