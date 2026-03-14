Credit for photo: Red Bull Content Pool

FIA doet onderzoek naar Red Bull na Sprint, deelt boete en tijdstraf aan concurrentie uit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA deed na afloop van de Sprint voor de F1 Grand Prix van China twee verschillende onderzoeken. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan over Pierre Gasly van Alpine en Isack Hadjar van Red Bull Racing.

Vooraan het veld werd er flink geknokt tussen George Russell en de Ferrari's, maar het was wederom de Mercedes-coureur die de overwinning pakte. Charles Leclerc en Lewis Hamilton moesten genoegen nemen met de tweede en derde positie. Isack Hadjar had vanaf P10 een goede start op de softs, maar werd in de openingsronde geraakt door Kimi Antonelli. De jonge Fransman bleef lange tijd in de top tien, maar viel in de slotfase terug richting P15. Gasly ving de zaterdagsrace op het Shanghai International Circuit aan als zevende, maar bleef uiteindelijk puntloos met een finish op P11 achter de eveneens puntloze Max Verstappen en Esteban Ocon.

Onveilige Alpine

Gasly kreeg een onderzoek aan zijn broek, omdat hij voor de verkenningsronde voor de Sprint in "onveilige omstandigheden" de garage had verlaten. Dat is een overtreding van artikel 1.6.2.b.i van het sportief reglement.

Alpine heeft een boete gekregen van €5000. Gasly bleek naar buiten te zijn gestuurd met een 'protective shield' op de antenne. Deze viel ervan af, toen de blauw-roze bolide eenmaal op de baan was.

Oefenstart van Hadjar

Hadjar werd op het matje geroepen, omdat hij mogelijk niet de regels had gevolgd van wedstrijdleider Rui Marques omtrent de oefenstart tijdens de verkenningsronde. Dat is een overtreding van item 13.5 van de officiële notities van Marques en daarmee ook een overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code.

De Red Bull-coureur was over een witte lijn gereden, waar hij niet over heen had mogen rijden, en legde bij de stewards uit dat het zijn fout was en in de war was geraakt door de verschillende witte lijnen die er lagen. Omdat hij geen gevaar voor een andere coureur vormde, kreeg Hadjar alleen een waarschuwing.

Tijdstraf voor Pérez

Sergio Pérez en Cadillac maakten een Sprint om te vergeten mee. 'Checo' kon zich niet eens kwalificeren vanwege een probleem met het brandstofsysteem. Hij reed vervolgens alleen maar achteraan het veld en in de laatste ronde vloog de engine cover van zijn bolide af. De Mexicaan kreeg ook nog een tijdstraf van 5 seconden, omdat hij te snel had gereden achter de safety car in twee minisectoren.

Red Bull Racing FIA Alpine Pierre Gasly Isack Hadjar Grand Prix van China

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

  • Gisteren 11:59
Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Hadjar foetert over crash met Antonelli: 'Waarom rij je zo, als je een raket van een auto hebt?'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

