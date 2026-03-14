Voor Max Verstappen is de sprintrace in China er eentje om snel te vergeten. Zo kwam de Nederlander tijdens zijn start totaal niet van zijn plek en was P9 uiteindelijk de finishplek. Na afloop was de viervoudig kampioen helder: het was 'helemaal ruk'.

De viervoudig kampioen zag tijdens de start van de race het vermogen van de Red Bull Ford-motor wegvallen, verloor daardoor veel plekken en moest een inhaalrace inzetten. Daarbij wist hij wel veel plekken goed te maken, en hoewel P9 nog een net herstel is, levert het tijdens de sprintrace geen punten op.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen onthult problemen

Tegenover de camera van Viaplay is de Nederlander duidelijk over de startproblemen: "Ik had geen vermogen. Denk hetzelfde dat Lawson had in Australië." Over het verdere verloop van de wedstrijd is Verstappen vooral kort en bondig: "Helemaal ruk, daar hoeven we het niet over te hebben. Geen balans, geen grip, banden naar de klote." Toch staat er om 08:00 uur nog de kwalificatie op het programma en kan de RB22 nog worden aangepast. Op de vraag of er nog ideeën zijn, antwoordt Verstappen: "We gaan wel wat proberen."

A setback in the Sprint 😞



Attention now shifts to Quali 💙#F1 || #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/DyIWPP5IRi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 14, 2026

