Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"
Voor Max Verstappen is de sprintrace in China er eentje om snel te vergeten. Zo kwam de Nederlander tijdens zijn start totaal niet van zijn plek en was P9 uiteindelijk de finishplek. Na afloop was de viervoudig kampioen helder: het was 'helemaal ruk'.
De viervoudig kampioen zag tijdens de start van de race het vermogen van de Red Bull Ford-motor wegvallen, verloor daardoor veel plekken en moest een inhaalrace inzetten. Daarbij wist hij wel veel plekken goed te maken, en hoewel P9 nog een net herstel is, levert het tijdens de sprintrace geen punten op.
Verstappen onthult problemen
Tegenover de camera van Viaplay is de Nederlander duidelijk over de startproblemen: "Ik had geen vermogen. Denk hetzelfde dat Lawson had in Australië." Over het verdere verloop van de wedstrijd is Verstappen vooral kort en bondig: "Helemaal ruk, daar hoeven we het niet over te hebben. Geen balans, geen grip, banden naar de klote." Toch staat er om 08:00 uur nog de kwalificatie op het programma en kan de RB22 nog worden aangepast. Op de vraag of er nog ideeën zijn, antwoordt Verstappen: "We gaan wel wat proberen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- 12 maart 2026 20:27
- 8
Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China
- 12 maart 2026 14:18
- 9
LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien
- 2 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Net binnen
Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China
- 1 uur geleden
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint
- 13 minuten geleden
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China
- 29 minuten geleden
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"
- 52 minuten geleden
Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"
- 1 uur geleden
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari