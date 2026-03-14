close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen is de sprintrace in China er eentje om snel te vergeten. Zo kwam de Nederlander tijdens zijn start totaal niet van zijn plek en was P9 uiteindelijk de finishplek. Na afloop was de viervoudig kampioen helder: het was 'helemaal ruk'.

De viervoudig kampioen zag tijdens de start van de race het vermogen van de Red Bull Ford-motor wegvallen, verloor daardoor veel plekken en moest een inhaalrace inzetten. Daarbij wist hij wel veel plekken goed te maken, en hoewel P9 nog een net herstel is, levert het tijdens de sprintrace geen punten op.

Verstappen onthult problemen

Tegenover de camera van Viaplay is de Nederlander duidelijk over de startproblemen: "Ik had geen vermogen. Denk hetzelfde dat Lawson had in Australië." Over het verdere verloop van de wedstrijd is Verstappen vooral kort en bondig: "Helemaal ruk, daar hoeven we het niet over te hebben. Geen balans, geen grip, banden naar de klote." Toch staat er om 08:00 uur nog de kwalificatie op het programma en kan de RB22 nog worden aangepast. Op de vraag of er nog ideeën zijn, antwoordt Verstappen: "We gaan wel wat proberen."

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

  • 29 minuten geleden
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • 12 maart 2026 20:27
  • 8
Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

  • 12 maart 2026 14:18
  • 9
Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien Live

  • 2 uur geleden
  • 3
Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

  • Gisteren 13:22
  • 22

