Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026

Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Toto Wolff ging afgelopen week tijdens de eerste race van het jaar in Melbourne viraal nadat hij op zijn stepje met volle vaart een afdakje kopte, wat zorgde voor hilarische beelden. Het team van Mercedes is daar nu met een knipoog op ingehaakt in China.

Daar waar het voor het team van Mercedes op de baan allemaal crescendo verloopt, is het naast het circuit voor Wolff nog niet allemaal vlekkeloos gegaan dit jaar. Vorig weekend in Australië zagen we een video online verschijnen waarop de Oostenrijker op behoorlijke harde wijze met zijn hoofd tegen een afdakje aan knalde. De 1,96 meter lange teambaas van de Zilverpijlen had even geen rekening gehouden met zijn eigen lengte en onderschatte de doorgang toen hij op zijn elektrische step door de paddock reed. Wolff lachte de situatie weg, maar hield ongetwijfeld wat hoofdpijn over aan het voorval.

Helm voor Toto

Om problemen in China te voorkomen, is het team van Mercedes op hilarische wijze ingehaakt op het viraal gegane filmpje van een week eerder. De persoon achter het social media-kanaal stopt de aankomende Wolff om hem te verzien van een nuttig veiligheidsmiddel: een helm om op te doen tijdens zijn ritje op de step. Wolff is vervolgens de beroerdste niet en zet de helm daadwerkelijk op om vervolgens zijn tocht te vervolgen.

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

