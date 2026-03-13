Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm
Toto Wolff ging afgelopen week tijdens de eerste race van het jaar in Melbourne viraal nadat hij op zijn stepje met volle vaart een afdakje kopte, wat zorgde voor hilarische beelden. Het team van Mercedes is daar nu met een knipoog op ingehaakt in China.
Daar waar het voor het team van Mercedes op de baan allemaal crescendo verloopt, is het naast het circuit voor Wolff nog niet allemaal vlekkeloos gegaan dit jaar. Vorig weekend in Australië zagen we een video online verschijnen waarop de Oostenrijker op behoorlijke harde wijze met zijn hoofd tegen een afdakje aan knalde. De 1,96 meter lange teambaas van de Zilverpijlen had even geen rekening gehouden met zijn eigen lengte en onderschatte de doorgang toen hij op zijn elektrische step door de paddock reed. Wolff lachte de situatie weg, maar hield ongetwijfeld wat hoofdpijn over aan het voorval.
Helm voor Toto
Om problemen in China te voorkomen, is het team van Mercedes op hilarische wijze ingehaakt op het viraal gegane filmpje van een week eerder. De persoon achter het social media-kanaal stopt de aankomende Wolff om hem te verzien van een nuttig veiligheidsmiddel: een helm om op te doen tijdens zijn ritje op de step. Wolff is vervolgens de beroerdste niet en zet de helm daadwerkelijk op om vervolgens zijn tocht te vervolgen.
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"
- Vandaag 09:23
- 18
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- Gisteren 20:27
- 8
Alpine bevestigt onderhandelingen met Mercedes, 'Red Bull-Racing Bulls-structuur mogelijk'
- Vandaag 12:13
VIDEO | Verstappen in gesprek met de F1, Mercedes reageert op beschuldiging | GPFans News
- Gisteren 17:27
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Net binnen
Wedstrijdleider 24h Nürburgring reageert op komst Verstappen: "Ons hele team is trots
- 5 minuten geleden
Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm
- 38 minuten geleden
VIDEO: Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China
- 1 uur geleden
- 2
Wolff onthult waarom Mercedes zoveel sneller is in China
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'
- 2 uur geleden
- 3
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
- 3 uur geleden
- 10
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari