Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is

Na een eerste en tweede plaats tijdens de openingsrace in Australië, is Mercedes ook in de sprintkwalificatie in China bij uitstek oppermachtig gebleken. Fans op social media vragen zich af of de wereldbekers niet beter vast uitgedeeld kunnen worden. Zijn die zorgen terecht?

Het Formule 1-team van Mercedes is bijzonder dominant aan het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen begonnen. Tijdens de testweken in Bahrein wilde de Duitse grootmacht zelf niets van de toegedeelde favorietenrol weten, maar inmiddels moge duidelijk zijn dat de renstal onder het bewind van teambaas Toto Wolff, net als in 2014, extreem goed aan een nieuw tijdperk in de sport is begonnen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië eindigden George Russell en Kimi Antonelli respectievelijk op de eerste en tweede plaats, met een gat van een halve seconde naar de nummer drie: Isack Hadjar. Op zondag kwam het tweetal ook in die volgorde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Is het Formule 1-seizoen van Verstappen al verloren?

Na afloop werd direct gevraagd of het voordeel van Mercedes ten opzichte van de concurrentie in China nog groter zou zijn. Het circuit in Shanghai kent immers – in tegenstelling tot de baan in Melbourne – meerdere lange rechte stukken, waar het vermogen van de motor en de batterij doorslaggevend is. En precies dat lijkt Mercedes ontzettend goed voor elkaar te hebben. Tijdens de sprintkwalificatie in China is bijvoorbeeld overduidelijk te zien hoe Red Bull Racing enorm veel tijd verliest op Mercedes in de derde sector, die voornamelijk uit een recht stuk bestaat. Dit hint erop dat Mercedes de batterij beter weet op te laden in de eerste twee sectoren, en zo meer elektrisch vermogen kan gebruiken op de rechte stukken.

Waarom is Mercedes zoveel sneller dan de rest?

Het vermoeden dat de voorsprong van Mercedes in China nog groter zou zijn, is dan ook terecht gebleken. In de eerste en enige vrije training was Russell ruim twee seconden sneller dan Verstappen. In de sprintkwalificatie kwam de viervoudig wereldkampioen ruim 1,7 seconde te kort op de pole-tijd van de Brit en moest hij tekenen voor de achtste plaats. Dat is een ongekend groot gat in de Formule 1, waar normaalgesproken hondersten of zelfs duizenden van een seconde doorslaggevend zijn. Op social media vragen veel fans zich dan ook af of dit – qua spanning op de baan en kansen voor Verstappen – nu al een verloren seizoen is.

Over dat de voorsprong van Mercedes groot is, valt niet te twisten. Maar dergelijke gaten tussen de topteams zijn geen nieuw fenomeen in het eerste seizoen onder nieuwe reglementen in de Formule 1. In 2014 gingen immers eveneens zowel de motoren als het chassis op de schop. Toen was het verschil tussen pole position en de achtste plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van China, maar liefst 2,5 seconden. In de sprintkwalificatie van vrijdagochtend was dit dus 1,7 seconden.

Doorontwikkeling van de auto's - een kans voor Red Bull Racing

Daarnaast zitten de auto's van dit jaar waarschijnlijk nog lang niet aan het plafond qua potentiële performance. Alhoewel Mercedes op dit moment bij uitstek het meeste uit het pakket weet te halen, is de kans groot dat we dit seizoen een enorme ontwikkelingsstrijd gaan zien. Onder nieuwe reglementen kunnen kleine updates voor enorme prestatieverbeteringen zorgen. Alle elf de teams hebben dus de kans om gouden eieren te vinden. En als er één team goed is in de doorontwikkeling van de auto, is het Red Bull Racing. De rangorde van dit moment is zeer waarschijnlijk niet de rangorde van over een paar weken of maanden.

Mogelijke regelwijzigingen

Tot slot is de kans aanwezig dat de FIA al op korte termijn ingrijpt. Veel coureurs hebben na de Grand Prix van Australië hun beklag gedaan over gevaarlijke situaties op de baan, vanwege de snel leeglopende batterij. De verschillen in snelheid bij zowel de start als tijdens de race op de baan hebben al voor meerdere gevaarlijke situaties gezorgd. Verstappen heeft bevestigd dat hierover gesprekken met de FIA en de Formule 1 worden gevoerd, en dat er een aantal eenvoudige oplossingen voor de hand liggen die alleen maar goedgekeurd hoeven te worden. Als de FIA wat kleine wijzigingen in de reglementen doorvoert, waardoor het verschil in hoe snel de batterijen van de verschillende teams leeglopen, heeft dit mogelijk ook een impact op het huidige voordeel van Mercedes.

Daar moet wel bijgezegd worden dat Mercedes het niet alleen op motorisch vlak goed voor elkaar lijkt te hebben. Ook de auto zit goed in elkaar en levert ongetwijfeld een aantal tienden winst op ten opzichte van de concurrentie. Maar het grootste verschil wordt momenteel gemaakt door de motor en de batterij van de Duitse formatie. En op dat vlak kunnen de overige teams al vrij snel stappen maken, al dan niet door ingrijpen van de FIA.

Conclussie

Is het dus nu al een verloren seizoen voor iedereen die Verstappen een warm hart toedraagt of op een spannende titelstrijd hoopt? Nee, dat is nog veel te vroeg om te zeggen. Er zijn genoeg mogelijkheden voor zowel Red Bull Racing als de overige teams om in hoog tempo meters te maken qua performance.